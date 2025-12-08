Сегодня 08 декабря 2025
«Мы всё починим!»: долгожданный пятый эпизод «Зайчика» разочаровал фанатов, но разработчики игру не бросят

Долгожданный пятый эпизод культовой нелинейной визуальной новеллы в жанре ужасов «Зайчик» (Tiny Bunny) не оправдал надежд фанатов. Команда разработчиков из Saikono обратилась к игрокам с открытым письмом.

Источник изображений: Saikono

Источник изображений: Saikono

С момента релиза финального эпизода рейтинг «Зайчика» в Steam упал с 96 до 84 % («очень положительные» отзывы), а недавние обзоры (то есть оставленные за последние 30 дней) и вовсе «смешанные» — лишь 47 %.

Пользователи жалуются на слабую развязку и противоречащие друг другу концовки, а также подозревают разработчиков в использовании генеративного ИИ для создания некоторых иллюстраций. «Чудовищно обидно», — поделился Stroviks.

В открытом письме разработчики сообщили, что составляют список ключевых претензий на основе пользовательских отзывов и уже трудятся над исправлениями графики и логических несоответствий в концовках.

«Первым делом мы хотим принести искренние извинения. Финальная часть игры не оправдала ваших ожиданий и наших собственных стандартов качества. Мы вас подвели, и мы это полностью признаём», — подчеркнули в команде.

В Saikono отметили, что «бесконечно благодарны» игрокам за терпение и преданность: «Мы вложили в свою игру душу и не собираемся сейчас бросать ни игру, ни вас. Мы всё починим!»

«Зайчик» доступна в Steam (399 рублей). Игра базируется на одноимённом рассказе писателя Дмитрия Мордаса, но, вопреки первоначальной задумке, во многих местах отходит от литературного первоисточника.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: зайчик, tiny bunny, saikono, хоррор
Soft
Hard
