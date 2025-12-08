Honor выпустила смартфон Magic8 Lite с батарей на 7500 мА·ч, камерой 108 Мп и чипом Snapdragon 6 Gen 4

Компания Honor расширила линейку смартфонов Magic8 моделью Magic8 Lite. Новинка стала самой доступной моделью серии и является преемником Magic7 Lite, выпущенного в январе этого года.

В составе Honor Magic8 Lite используется процессор Snapdragon 6 Gen 4 (одно ядро Cortex-A720 с частотой 2,3 ГГц, три Cortex-A720 с частотой 2,2 ГГц, четыре Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц, графика Adreno 810). Смартфон оснащён 8 Гбайт оперативной памяти и предлагается в конфигурациях с 256 или 512 Гбайт постоянной памяти.

Устройство получило 6,79-дюймовый OLED-экран с разрешением 2640 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет ШИМ-затемнение подсветки с частотой 3840 Гц и пиковую яркость 6000 кд/м².

На фронтальной стороне Honor Magic8 Lite расположена 16-Мп камера. Основной блок камер состоит из 108-Мп сенсора и 5-Мп вспомогательного для широкоформатной съёмки. Смартфон получил батарею на 7500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Для Honor Magic8 Lite заявляется защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Устройство доступно в цветах Forest Green (зелёный), Midnight Black (чёрный) и Reddish Brown (красновато-коричневый). По словам Honor, смартфон может выдержать падение с высоты до 2,5 м на определённые поверхности, например мрамор.

Размеры устройства составляют 161,9 × 76,1 × 7,76 мм, вес — 189 г. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Honor MagicOS 9. Стоимость устройства и информация о его поступлении в продажу не сообщаются.