Google показала Xreal Project Aura — проводные умные очки с прозрачным экраном, Android XR и дизайном классических очков

Google запустила программную платформу Android XR в прошлом году, а в нынешнем году появились умные очки Samsung Galaxy XR на её основе. На прошедшем сегодня мероприятии The Android Show IT-гигант рассказал больше о типах устройств с Android XR, появление которых можно ожидать в будущем. Вместе с этим широкой публике показали проводные умные очки Project Aura от китайской компании Xreal.

Источник изображений: Google / Xreal

Источник изображений: Google / Xreal

По сути, Project Aura от Xreal — это первое устройство на базе Android XR в категории проводных смарт-очков. Идея заключается в создании более лёгких и компактных очков, которые было бы удобно носить длительное время. Относительная портативность и комфорт при использовании достигнуты за счёт переноса большей части вычислительных мощностей в портативный модуль, который можно носить в кармане или закрепить на поясе. Этот вычислительный модуль можно заметь на заднем плане опубликованных Google снимков.

Поскольку устройство Project Aura больше похоже на традиционные очки, а не на гарнитуру виртуальной реальности, вполне естественно, что оно не даст полного погружения в виртуальный мир. Вместо этого новинка поддерживает поле зрения в 70º и технологию оптического сквозного пропускания, которая накладывает цифровой контент поверх того, что пользователь видит в реальном мире. Такой подход обеспечивает доступ к приватному виртуальному экрану для работы и развлечений, не отрезая от окружающей обстановки.

По данным источника, Project Aura является точно копией Galaxy XR с точки зрения производительности и вычислительных возможностей. Устройство работает под управлением той же операционной системы Android XR, а его аппаратной основой стал тот же микропроцессор Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2. В них реализована та же система управления с помощью жестов и поддержка тех же приложений, которые уже стали доступны на Galaxy XR.

Очевидно, Google рассматривает XR-очки в качестве подходящего устройства для повседневного использования и путешествий, поскольку носить полноценный VR-шлем, например, в самолёте не слишком удобно. В это же время компактные и лёгкие очки могут стать более удобной альтернативой. Google пока не раскрыла многие ключевые детали о Project Aura, включая время автономной работы, розничную цену и название, а также точную дату выхода. Однако компания сообщила, что полноценный запуск запланирован на 2026 год.

Источник:

Источник:
Теги: project aura, xreal, google, умные очки
