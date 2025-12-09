Сегодня 09 декабря 2025
32 пуска и хоть бы что — SpaceX обновила рекорд многоразовости первой ступени Falcon 9

8 декабря 2025 года (9 декабря в 01:26 мск) компания SpaceX успешно провела запуск нового пакета спутников Starlink в рамках миссии Group 6-92. Старт состоялся с космодрома им. Кеннеди во Флориде. Запуск в космос стал 32-м полётом первой ступени ракеты Falcon 9 (B1067), который установил новый рекорд по количеству повторного использования возвращаемых ступеней.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Ракета успешно доставила на низкую околоземную орбиту 29 спутников Starlink 2.0-mini. Миссия была отложена на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий и технических проверок, но в итоге прошла без происшествий, подтвердив надёжность многоразовой системы SpaceX.

Первая ступень B1067 вернулась на баржу Just Read the Instructions (JRTI) в Атлантическом океане уже через 8 минут после старта, в очередной раз продемонстрировав эффективность вертикальной посадки. SpaceX отметила, что этот полёт стал частью амбициозного плана по выводу на орбиту более 12 000 спутников, с акцентом на устойчивость и минимизацию космического мусора благодаря контролируемому сходу с орбиты.

Спутники Starlink 2.0-mini оснащены улучшёнными лазерными передатчиками для межспутниковой связи, что обеспечит повышение пропускной способности и снижение задержек, а также системами прямого подключения к мобильным устройствам. Отдельно компания напомнила, что стремится достичь повторности запусков ступеней на уровне 40 раз.

Совершённый запуск стал 158-м полётом Falcon 9 в этом году и 510-м повторным запуском первой ступени с 2017 года. Компания также запустила ещё один набор из 29 спутников Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье (7 декабря 2025 года).

Источник:

Теги: spacex, falcon 9, многоразовые ракеты
