Российский digital-рынок вступает в этап, когда любая ошибка в работе с клиентскими данными может стоить бизнесу выручки и репутации. Регуляторы ужесточают требования к работе с персональными данными, а пользователи становятся требовательнее к тому, какие сообщения получают и как часто. В таких условиях брендам важно выстраивать коммуникации на основе точных, законно собранных данных — только так реально сохранить доверие аудитории и минимизировать риски.

На этом фоне омниканальная CDP Sendsay представила инструмент обогащения данных — решение, которое помогает формировать точный профиль клиента на основе законно полученной информации.

Инструмент дополняет клиентские данные, которые бизнес собирает сам, сведениями из проверенных источников. На основе этой информации маркетолог выбирает сценарии для более глубокой и релевантной коммуникаций с клиентами.

Ключевое преимущество обогащения данных — возможность фиксировать ранние сигналы спроса. Маркетологи могут отслеживать изменения в интересах и поведении клиента ещё на этапе формирования у него новой потребности.

Подробный разбор инструмента обогащения данных и сценариев его использования — в материале по ссылке.

Реклама | АО «Интернет-Проекты» ИНН 7811090248 erid: F7NfYUJCUneTTxrDdr3V