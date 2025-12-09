Гендир EngineAI рискнул здоровьем и вышел на кулачный бой с роботом своей компании

Анонсированный 2 декабря 2025 года человекоподобный робот T800 китайской компании EngineAI своим кун-фу произвёл фурор в социальных сетях. На компанию посыпались обвинения в фальсификации и использовании компьютерной графики, поскольку, по мнению большинства, роботы не могут обладать показанной пластичностью движений. Ответ директора EngineAI был прост и лаконичен: он облачился в защитные доспехи и вышел на бой против T800, чтобы держать удар при свидетелях.

Строго говоря, генеральный директор EngineAI Чжао Туньян (Zhao Tongyang) не собирался драться с роботом собственного производства. В его задачу входило выдержать удар, нанесённый роботом в прыжке, и при этом не сильно пострадать. Роботу хватило одного удара, чтобы сбить человека с ног. При весе T800 в 75 кг это неудивительно — да ещё с разгона. Главе компании хватило впечатлений, чтобы признаться в желании больше никогда так не делать.

Робот T800 — это 173-сантиметровый человекоподобный робот с 29 степенями свободы, способный развивать в суставах крутящий момент до 450 Н·м (на каждую руку приходится по 7 степеней свободы). Он использует процессор Intel N97 и модуль Nvidia Jetson AGX Orin 64 Гбайт для задач ИИ, а также лидар с 360-градусным обзором для навигации. Максимальная скорость передвижения робота достигает 3 м/с. Без лидара ему было бы сложно не задевать окружающих и препятствия.

Цена робота EngineAI T800 начинается с $25 000 за базовую модель. Модель с открытым исходным кодом предлагается за $33 000, модель Pro с модернизированным процессором — за $38 500, а флагманская модель Max — за $50 000. Внесение предоплаты в размере $700 на странице предварительного заказа на сайте JD.com гарантирует доставку роботов в июне 2026 года.

Робот T800 создавался не для боёв. Это модель для производства. Способность к боевым движениям — это тест на устойчивость и координацию. Глядя в отдалённую перспективу, нетрудно представить, что такая продукция может быть двойного назначения.