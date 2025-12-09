Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Гендир EngineAI рискнул здоровьем и выше...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Гендир EngineAI рискнул здоровьем и вышел на кулачный бой с роботом своей компании

Анонсированный 2 декабря 2025 года человекоподобный робот T800 китайской компании EngineAI своим кун-фу произвёл фурор в социальных сетях. На компанию посыпались обвинения в фальсификации и использовании компьютерной графики, поскольку, по мнению большинства, роботы не могут обладать показанной пластичностью движений. Ответ директора EngineAI был прост и лаконичен: он облачился в защитные доспехи и вышел на бой против T800, чтобы держать удар при свидетелях.

Источник изображения: EngineAI

Источник изображения: EngineAI

Строго говоря, генеральный директор EngineAI Чжао Туньян (Zhao Tongyang) не собирался драться с роботом собственного производства. В его задачу входило выдержать удар, нанесённый роботом в прыжке, и при этом не сильно пострадать. Роботу хватило одного удара, чтобы сбить человека с ног. При весе T800 в 75 кг это неудивительно — да ещё с разгона. Главе компании хватило впечатлений, чтобы признаться в желании больше никогда так не делать.

Робот T800 — это 173-сантиметровый человекоподобный робот с 29 степенями свободы, способный развивать в суставах крутящий момент до 450 Н·м (на каждую руку приходится по 7 степеней свободы). Он использует процессор Intel N97 и модуль Nvidia Jetson AGX Orin 64 Гбайт для задач ИИ, а также лидар с 360-градусным обзором для навигации. Максимальная скорость передвижения робота достигает 3 м/с. Без лидара ему было бы сложно не задевать окружающих и препятствия.

Цена робота EngineAI T800 начинается с $25 000 за базовую модель. Модель с открытым исходным кодом предлагается за $33 000, модель Pro с модернизированным процессором — за $38 500, а флагманская модель Max — за $50 000. Внесение предоплаты в размере $700 на странице предварительного заказа на сайте JD.com гарантирует доставку роботов в июне 2026 года.

Робот T800 создавался не для боёв. Это модель для производства. Способность к боевым движениям — это тест на устойчивость и координацию. Глядя в отдалённую перспективу, нетрудно представить, что такая продукция может быть двойного назначения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Я устал, я полежу: робот Tesla Optimus картинно рухнул на мероприятии, потеряв связь с оператором
Научить робота танцевать оказалось гораздо проще, чем работать на заводе
Видео: новый человекоподобный робот Unitree избил другого в тестах на прочность
Беспилотное такси Baidu отправило в реанимацию двух пешеходов в Китае
Mercedes-Benz вместе с китайцами запустит роботакси в Абу-Даби
Роботизация в России выросла до 40 машин на 10 тыс. работников — до мировых показателей ещё очень далеко
Теги: engineai, человекоподобный робот
engineai, человекоподобный робот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.