Google расширила программу бесплатного ремонта Pixel 9 Pro и Pro XL после обнаружения проблем с дисплеями

Компания Google объявила о расширении программы гарантийного ремонта смартфонов Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, которые столкнулись с проблемой мерцания экрана или появлением вертикальной зелёной полосы на дисплее. В дополнение к этому производитель продлил гарантийный срок обслуживания складных смартфонов Pixel 9 Pro Fold до трёх лет с момента покупки.

Согласно имеющимся данным, в рамках расширенной программы будут бесплатно ремонтироваться смартфоны Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL только с упомянутыми дефектами. Если у устройства треснул дисплей или защитное стекло, то такого рода повреждения не соответствуют критериям программы. Другие неисправности, например, вызванные воздействием воды на внутренние компоненты, также не соответствуют критериям программы.

Вместе с этим Google продлила гарантию на Pixel 9 Pro Fold, хотя какие именно проблемы можно будет решить бесплатно, не уточняется. Компания лишь отмечает, что устройства с проблемами, влияющими на функциональность, будут соответствовать условиям расширенной программы гарантийного обслуживания.

Упомянутые смартфоны будут участвовать в программе по ремонту в течение трёх лет с момента покупки. Google также упомянула, что пользователи смогут бесплатно заменить Pixel 9 Pro Fold, если в процессе эксплуатации будут выявлены дефекты, но какие именно, не уточняется.