3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Флагман iQOO 15 поступил в продажу в Рос...
Флагман iQOO 15 поступил в продажу в России: Snapdragon 8 Elite Gen 5, три 50-Мп камеры и батарея 7000 мА·ч по цене от 79 999 рублей

Компания iQOO сообщила о старте продаж в России смартфона iQOO 15. Устройство комплектуется флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающим в паре с обновлённым игровым чипом Q3 собственного производства, и оснащено ёмкой батареей на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

На российском рынке смартфон предлагается в конфигурациях с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти, а также с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти. Устройство оснащено 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц и общей пиковой яркостью 2600 кд/м².

Собственный игровой чип Q3 в составе смартфона с тремя фирменными ядрами — DA Core, RT Core и AI Core — обеспечивает поддержку технологий суперразрешения 2K и интерполяцию кадров с минимальной задержкой, что обеспечивает стабильность кадра на уровне ПК и сверхплавную производительность в популярных мобильных играх.

Технология QNSS(2) позволяет использовать суперсемплинг на базе ИИ iQOO 15, достигая настоящего 2K-разрешения в большем количестве поддерживаемых игр, сохраняя при этом сверхвысокое качество рендеринга при меньшей нагрузке на систему. Кроме того, игровой чип Q3 поддерживает собственную технологию полноэкранной трассировки лучей, обеспечивая кинематографическое освещение и реалистичные тени, которые повышают реализм и эффект погружения.

Компания отмечает, что для поддержания максимальной производительности при интенсивном использовании устройство оснащено системой охлаждения со сверхбольшой испарительной камерой площадью 8000 мм², двухслойным графитовым листом и термогелем, которые совместно обеспечивают максимальное рассеивание тепла, сохраняя смартфон прохладным и стабильным даже во время длительных игровых сеансов.

iQOO 15 оснащён тройной основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921 размером 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения. Также имеется перископический телеобъектив с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и 3-кратным оптическим зумом. Третья камера предназначена для широкоугольной съёмки и тоже построена на базе 50-Мп датчика. Для селфи и видеозвонков предусмотрен фронтальный 32-Мп модуль. Вокруг основной камеры размещена RGB-светодиодная полоса.

iQOO 15 оснащается флагманскими сетевыми возможностями: 5G, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2 Gen1, а также — эксклюзивно для России — eSIM. Помимо проводной зарядки на 100 Вт смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. Кроме того, для iQOO 15 заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Origin OS 6. Более подробно об iQOO 15 можно узнать из нашего обзора.

Стоимость iQOO 15 составляет 79 999 руб. за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти и 89 999 руб. за конфигурацию с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти. Смартфон предлагается в двух цветовых вариантах — «Альфа-чёрный» и «Вулканический серый».

