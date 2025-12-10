Сегодня 10 декабря 2025
Бесконтакные платежи череж «Вжух» теперь доступны на устройствах с Android

Ранее в этом году «Сбер» запустил сервис бесконтактных платежей «Вжух», который опирается на технологию Bluetooth Low Energy и предназначен для оплаты покупок на устройствах, где недоступен сервис SberPay через NFC. На тот момент он стал доступен на iPhone, а теперь воспользоваться сервисом могут и владельцы устройств с Android.

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

«Вжух» работает с картами платёжных систем «МИР», Visa и Mastercard, а также поддерживает биометрическую оплату на терминалах «Сбера». Для работы сервиса не требуется подключение к интернету. Для взаимодействия с сервисом достаточно открыть приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить платёж. За покупки через сервис «Вжух» начисляются бонусы «Спасибо».

«Поддержка «Вжух» на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчётам это около 10 млн», — рассказал первый зампред «Сбербанка» Кирилл Царев.

Пользователям iPhone сервис «Вжух» стал доступен в конце августа. Благодаря этому владельцы смартфонов Apple снова смогли осуществлять покупки через сервис бесконтактных платежей. Напомним, после ухода Apple с российского рынка весной 2022 года, платёжный сервис Apple Pay стал недоступен на территории страны.

Источник:

бесконтактные платежи, сбер
