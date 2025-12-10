Новый трейлер амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» показал реальный геймплей и подтвердил, когда выйдет игра

Российская 1C Game Studios («Бессмертный. Сказки Старой Руси», «Корея. Серия Ил-2») представила новый геймплейный трейлер своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».

Напомним, «Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы — Петрограда.

Новый геймплейный трейлер «Войны Миров: Сибирь» был представлен на премии Unity Awards (тот самый фрагмент записи). Минутный ролик демонстрирует сражение главного героя с врагами в сибирском лесу.

В видео показали, как протагонист расправляется с врагами в ближнем бою (в том числе с помощью добивающего приёма) и использует винтовку — один противник был сражён выстрелом, а второй оказался на смерть пронзён штыком.

Ролик также раскрывает официальные сроки выхода «Войны Миров: Сибирь». Как стало известно, релиз игры состоится лишь в 2027 году. К настоящему моменту подтверждена только версия для ПК (Steam, VK Play).

Обещают авантюрное приключение, неповторимый колорит «России, которую мы потеряли», под гнётом инопланетян, проработанный сюжет, десятки видов оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.

Ранее сообщалось, что расширенную версию трейлера с Unity Awards разработчики «Войны Миров: Сибирь» покажут 13 декабря на сцене фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» в «Тимирязев Центре».