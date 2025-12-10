Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Новый трейлер амбициозного российского б...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новый трейлер амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» показал реальный геймплей и подтвердил, когда выйдет игра

Российская 1C Game Studios («Бессмертный. Сказки Старой Руси», «Корея. Серия Ил-2») представила новый геймплейный трейлер своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».

Источник изображений: 1C Game Studios

Источник изображений: 1C Game Studios

Напомним, «Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы — Петрограда.

Новый геймплейный трейлер «Войны Миров: Сибирь» был представлен на премии Unity Awards (тот самый фрагмент записи). Минутный ролик демонстрирует сражение главного героя с врагами в сибирском лесу.

В видео показали, как протагонист расправляется с врагами в ближнем бою (в том числе с помощью добивающего приёма) и использует винтовку — один противник был сражён выстрелом, а второй оказался на смерть пронзён штыком.

Ролик также раскрывает официальные сроки выхода «Войны Миров: Сибирь». Как стало известно, релиз игры состоится лишь в 2027 году. К настоящему моменту подтверждена только версия для ПК (Steam, VK Play).

Обещают авантюрное приключение, неповторимый колорит «России, которую мы потеряли», под гнётом инопланетян, проработанный сюжет, десятки видов оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.

Ранее сообщалось, что расширенную версию трейлера с Unity Awards разработчики «Войны Миров: Сибирь» покажут 13 декабря на сцене фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» в «Тимирязев Центре».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Bethesda отметила годовщину Indiana Jones and the Great Circle занимательной статистикой игроков и бесплатным новым костюмом
Новая студия создателя Just Cause анонсировала Samson: A Tyndalston Story — приземлённый экшен в духе Driver и Sleeping Dogs
Глава разработки «Смуты» ушёл в отставку — у Cyberia Nova новый руководитель
На The Game Awards 2025 анонсируют следующую игру от разработчиков Baldur's Gate 3 — фанаты Divinity будут довольны
«Словно игра моей мечты со SNES»: динамичный трейлер аркадного боевика Terminator 2D: No Fate взбудоражил фанатов перед скорым релизом
Европейский регулятор «засветил» неуловимый ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag
Теги: война миров: сибирь, 1c game studios, приключенческий экшен
война миров: сибирь, 1c game studios, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.