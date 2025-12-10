Сегодня 10 декабря 2025
OLED-монитор MSI MPG 321URX усугубил признаки выгорания за 21 месяц руботы, но без трагедии

Авторы YouTube-канала Monitors Unboxed отчитались о дальнейших результатах своего эксперимента по тестированию монитора MSI MPG 321URX с матрицей QD-OLED. Признаки деградации панели за минувшие три месяца усугубились, но в целом состояние монитора оценили как положительное.

Последний отчёт о долгосрочном тесте игрового монитора MSI MPG 321URX QD-OLED авторы публиковали в сентябре: на тот момент он использовался 18 месяцев и проработал от 4000 до 4500 часов. Уже тогда они выразили мнение, что для обычных пользователей эффект выгорания не должен стать критической проблемой, если использовать монитор для различных целей, таких как просмотр медиаконтента или игры.

Здесь и далее источник изображения: youtube.com/@monitorsunboxed

Здесь и далее источник изображения: youtube.com/@monitorsunboxed

По итогам 21 месяца испытания пострадавшие ранее от выгорания области экрана находятся в худшем состоянии, но фактическое снижение качества изображения оказалось не настолько сильным, как можно было бы ожидать, учитывая, что за всё это время использовался минимум функций защиты.

Наиболее заметными, как и ранее, остались артефакты, вызванные панелью задач Windows, разделительной линией между расположенными рядом приложениями и областью на правой стороне, где размещается наиболее часто используемой окно статического приложения. Диспозиция по цветам пикселей осталась прежней: сильнее всего пострадали зелёные, за ними следуют синие, а лучше всего сохранились красные — при этом цветовая температура дальнейших изменений не претерпела.

MSI MPG 321URX QD-OLED показал деградацию показателя максимальной яркости — она снизилась на 5 кд/м² и достигла 237 кд/м². Предполагается, что монитор пострадает ещё сильнее. К настоящему моменту его «пробег» составил около 5000 часов интенсивной эксплуатации; циклы компенсации запускались 576 раз. Авторы канала Monitors Unboxed отмечают, что для среднестатистического игрока MSI MPG 321URX QD-OLED проявил себя довольно хорошо — на практике он сможет прослужить три или четыре года без заметного выгорания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: msi, qd-oled, монитор
