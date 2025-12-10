Сегодня 10 декабря 2025
Роботы исчерпали себя — на исследование Марса придётся отправлять людей, заявили учёные

Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) опубликовала фундаментальный отчёт «Национальная стратегия по исследованию Марса человеком» (A Science Strategy for the Human Exploration of Mars), в котором впервые за последние десятилетия чётко обосновала необходимость отправки людей на Марс с научной точки зрения. Документ подготовлен по заказу NASA и служит отправной точкой для разработки программ пилотируемых полётов на Марс.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

В отчёте, на подготовку которого ушло два года, даётся чёткое обоснование того, что для дальнейшего прогресса в изучении Красной планеты роботизированных миссий уже недостаточно. Там необходимо присутствие живых исследователей, без которых прорыв в научном изучении планеты невозможен. По крайней мере, если говорить об отрезке времени в среднесрочной перспективе.

Главная научная цель пилотируемых экспедиций на Марс — это поиск следов прошлой или настоящей жизни, что может потребовать гибких решений в реальном времени, недоступных современным роботам.

Среди тысяч перспективных научных задач в отчёте выделены 11 приоритетных целей. В их число вошли изучение биосигнатур в древних осадочных породах, анализ циклов воды и углекислого газа, исследование всестороннего влияния марсианской среды (радиация, пыль, низкая гравитация) на человека, животных, растения и микробов (включая геномы и репродуктивные функции всех перечисленных), а также разработка технологий использования местных ресурсов.

Авторы предлагают поэтапный подход: первая высадка продолжительностью около 30 суток, затем переход к 300-суточным экспедициям с предварительной доставкой грузов беспилотными миссиями. Все исследования на поверхности планеты рекомендуется ограничить радиусом 100 км от места посадки в регионах с древними лавовыми потоками и активными пылевыми бурями.

Документ подчёркивает, что необходимые технологии уже находятся на уровне, позволяющем начать практическую реализацию в ближайшие десятилетия, хотя миссии потребуют сотен миллиардов долларов и займут десятилетия. Особое внимание уделено биологической защите: строгим протоколам планетарной безопасности, чтобы не занести земные микроорганизмы в потенциально обитаемые зоны и не заразиться самим, а также сохранить нетронутые участки Марса. Отчёт рассматривает пилотируемую миссию не только как научный прорыв, но и как мощный источник вдохновения для общества и нового поколения учёных и инженеров.

Источник:

марс, пилотирумый корабль, солнечная система
