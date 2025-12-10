Discord для Windows 11 стал самопроизвольно перезагружаться, чтобы высвободить память

Разработчики Discord признали давнюю проблему мессенджера — его клиент для Windows 11 стал потреблять больше оперативной памяти, чем должен. В качестве временного решения они развернули новую функцию приложения — его принудительную перезагрузку.

В последние недели разработчики Discord внедрили экспериментальную защитную функцию — клиент сервиса под Windows 11 самопроизвольно перезапускается, если начинает потреблять более 4 Гбайт оперативной памяти. Когда эксперимент закончится, в компании не сообщили, но заявили, что работа над решением связанных с производительностью проблем продолжается.

На устройствах под управлением Windows приложение должно потреблять не более 1 Гбайт памяти, сообщили разработчики, но признали, что им известно о частых утечках памяти, зависаниях, переполнении буфера и других проблемах, из-за которых потребление памяти может резко вырасти. Функция автоматического перезапуска Discord срабатывает при определённых условиях: приложение должно находиться в режиме ожидания, работать более часа, и не должно быть активных звонков. Клиент перезагружается только раз в день, сохраняя открытые каналы и черновики сообщений.

С октября компания устранила не менее десяти проблем с памятью, снизила её потребление для большинства пользователей, представила новые средства телеметрии и приняла меры для решения проблем на уровне оборудования, драйверов и ОС. Клиент Discord работает на базе Electron — это API для создания настольных приложений с использованием JavaScript через Chromium и Node.js. По сути, это дополнительное окно в браузере Chrome, и каждый открытый сервер выступает как отдельная вкладка в браузере, что отображается в диспетчере задач. На основе Electron работают также десктопные клиенты Microsoft Teams, Slack, Twitch, WordPress и WhatsApp.