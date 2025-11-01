WhatsApp для Windows 11 станет веб-приложением — оно хуже нативного, и в Meta✴ с этим не спорят

Meta✴, вероятно, откажется от нативного клиента WhatsApp для Windows 11 в пользу веб-приложения, открывающего адрес web.whatsapp.com в контейнере Chromium, сообщает Windows Latest. Перевод начнётся уже 5 ноября — в Meta✴ не подтверждают этих планов, чтобы не путать обычных пользователей.

Перевод официального приложения WhatsApp в веб-формат начался ещё в июле, и пользователи предварительных версий встретили инициативу прохладно. 5 ноября, когда веб-приложение начнёт развёртываться для широкой аудитории, Meta✴ не будет прямо сообщать пользователям о переводе на Chromium, а назовёт процесс «обновлением» и предупредит, что их выбросит, и придётся снова войти в учётную запись. «При завершении обновления вы выйдете из системы, и для повторного входа понадобится телефон. В WhatsApp для Windows появятся некоторые изменения. Станут доступны „Каналы“, и вы сможете работать со „Статусами“ и „Сообществами“», — говорится в системном сообщении.

С переводом клиента WhatsApp на Chromium он начнёт потреблять больше системных ресурсов — это ресурсоёмкая платформа; схожим образом работает клиент Discord на платформе Electron. Предварительная версия WhatsApp на Chromium вышла ещё в июле, и её недостатки уже известны: нативный UWP/WinUI-вариант приложения хотя и не отличался высокой скоростью работы, но он занимал всего 10 Мбайт памяти — против 206 Мбайт на той же странице у обновлённого приложения. Параллельно работают несколько процессов на WebView2 — это компонент Microsoft Edge. Таким образом, обновлённое приложение представляет собой оболочку Chromium в Windows 11, которая просто вызывает адрес web.whatsapp.com, а её интерфейс отрисовывается при помощи HTML, JS и CSS.

В ответственной за мессенджер компании Meta✴ не отрицают очевидного. На странице поддержки WhatsApp прямо говорится, что нативные приложения «обеспечивают более высокую производительность и надёжность». Но всё равно было принято решение перевести клиент на Chromium. В таком виде его легче поддерживать: один код веб-приложения работает везде. Обновление начнёт развёртываться поэтапно с 5 ноября: пользователям предложат снова войти в систему, а история переписки за период до года будет синхронизироваться со смартфоном.