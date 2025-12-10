Ugreen представила внешний корпус для видеокарт LinkStation — OCuLink, USB4 и встроенный БП на 850 Вт

Компания Ugreen представила внешнюю док-станцию LinkStation для видеокарты, оснащённую интерфейсами OCuLink и USB4, а также встроенным блоком питания. Новинка уже появилась на китайской торговой площадке JD.com, где предлагается примерно за $325.

Док-станция предназначена для подключения к тонким ноутбукам, не оснащённым собственными видеокартами, портативным приставкам и компактным мини-ПК. Устройство поставляется с блоком питания стандарта ATX 3.1 мощностью 850 Вт и энергоэффективностью уровня 80 Plus Gold. Док-станция имеет полуоткрытую конструкцию и поддерживает установку видеокарт длиной до 370 мм, но благодаря съёмной верхней крышке можно установить и более длинные видеокарты. Ugreen говорит о совместимости док-станции с видеокартами AMD, Nvidia и Intel. Соответствие стандарту питания ATX 3.1 позволяет использовать в том числе карты GeForce 40-й и 50-й серии.

Док-станция оснащена портом OCuLink с пропускной способностью 64 Гбит/с, а также USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с для устройств, которые поддерживают подключение внешних видеокарт только через Thunderbolt или USB4. Такая комбинация разъёмов позволяет использовать док-станцию с разными ноутбуками, портативными приставками и мини-ПК без необходимости заменять видеокарту или БП.

Ugreen опубликовала результаты синтетических тестов видеокарт GeForce RTX 5090, RTX 4070 Ti и RTX 2060 Super, подключённых через OCuLink и USB4.

В тесте 3DMark Port Royal интерфейс OCuLink обеспечил в среднем 94 % от производительности PCIe. В свою очередь, производительность через USB4 составила около 83 % от номинала PCIe. На практике это означает потерю 5–10 % производительности через OCuLink и от 15 до 24 % — через USB4.