Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Ugreen представила внешний корпус для ви...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ugreen представила внешний корпус для видеокарт LinkStation — OCuLink, USB4 и встроенный БП на 850 Вт

Компания Ugreen представила внешнюю док-станцию LinkStation для видеокарты, оснащённую интерфейсами OCuLink и USB4, а также встроенным блоком питания. Новинка уже появилась на китайской торговой площадке JD.com, где предлагается примерно за $325.

Источник изображений: Ugreen

Источник изображений: Ugreen

Док-станция предназначена для подключения к тонким ноутбукам, не оснащённым собственными видеокартами, портативным приставкам и компактным мини-ПК. Устройство поставляется с блоком питания стандарта ATX 3.1 мощностью 850 Вт и энергоэффективностью уровня 80 Plus Gold. Док-станция имеет полуоткрытую конструкцию и поддерживает установку видеокарт длиной до 370 мм, но благодаря съёмной верхней крышке можно установить и более длинные видеокарты. Ugreen говорит о совместимости док-станции с видеокартами AMD, Nvidia и Intel. Соответствие стандарту питания ATX 3.1 позволяет использовать в том числе карты GeForce 40-й и 50-й серии.

Док-станция оснащена портом OCuLink с пропускной способностью 64 Гбит/с, а также USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с для устройств, которые поддерживают подключение внешних видеокарт только через Thunderbolt или USB4. Такая комбинация разъёмов позволяет использовать док-станцию с разными ноутбуками, портативными приставками и мини-ПК без необходимости заменять видеокарту или БП.

Ugreen опубликовала результаты синтетических тестов видеокарт GeForce RTX 5090, RTX 4070 Ti и RTX 2060 Super, подключённых через OCuLink и USB4.

В тесте 3DMark Port Royal интерфейс OCuLink обеспечил в среднем 94 % от производительности PCIe. В свою очередь, производительность через USB4 составила около 83 % от номинала PCIe. На практике это означает потерю 5–10 % производительности через OCuLink и от 15 до 24 % — через USB4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OCuLink оказался быстрее Thunderbolt 5 — тесты показали до 16 % прироста FPS в играх
Gigabyte выпустила внешнюю RTX 5090 за $2999 — в играх она на 18–27 % медленнее настольной
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT
Razer выпустила Core X V2 — первый корпус для внешней видеокарты с Thunderbolt 5
Nvidia места не нашлось: Китай утвердил список доверенных ИИ-ускорителей — в нём Huawei и Cambricon
Nvidia научилась отслеживать местоположение своих ИИ-ускорителей — для борьбы с контрабандой
Теги: ugreen, док-станция, внешняя видеокарта, oculink, usb4
ugreen, док-станция, внешняя видеокарта, oculink, usb4
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.