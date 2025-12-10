В «Google Фото» появились новые инструменты для редактирования видео

Сервис Google Фото объявил о запуске новых функций, призванных упростить редактирование видео и создание видеоподборок. Среди нововведений — специализированные тематические шаблоны с готовой музыкой и текстовыми вставками, а также переработанный видеоредактор.

Новые шаблоны уже начали появляться в Google Фото для устройств на базе Android. Они позволяют пользователям выбирать из имеющейся в наличии музыки и текста, благодаря чему сгенерировать профессионально выглядящую видеоподборку можно за считанные секунды. Пользователю достаточно выбрать шаблон, а затем вручную отобрать нужные фото и видео, которые он хочет добавить в подборку. После этого сервис автоматически объединит отобранный контент и синхронизирует его с ритмом выбранной мелодии.

В дополнение к этому в Google Фото появился переработанный видеоредактор, доступный как на Android, так и на iOS. В нём появилась временная шкала, делающая процесс редактирования роликов более комфортным. При необходимости можно задействовать адаптивный холст, меняющий интерфейс редактора в зависимости от потребностей пользователя или конкретного проекта. Помимо прочего, новый редактор позволит добавлять музыку и текст в один ролик. В Google отметили, что обновлённый редактор станет основным инструментом для обработки видео на Android.

Ещё одна новая функция — возможность исследовать музыкальную библиотеку сервиса, чтобы найти идеально подходящую композицию для видеоподборок. Это нововведение будет доступно на устройствах с Android и iOS. Пользователи Android-устройств также смогут добавлять собственные текстовые вставки в видеоподборки, что позволит вносить дополнительные коррективы с помощью новых шрифтов, цветов и фонов.