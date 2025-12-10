Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Видеоредакторы В «Google Фото» появились новые инструме...
реклама
Новости Software

В «Google Фото» появились новые инструменты для редактирования видео

Сервис Google Фото объявил о запуске новых функций, призванных упростить редактирование видео и создание видеоподборок. Среди нововведений — специализированные тематические шаблоны с готовой музыкой и текстовыми вставками, а также переработанный видеоредактор.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Новые шаблоны уже начали появляться в Google Фото для устройств на базе Android. Они позволяют пользователям выбирать из имеющейся в наличии музыки и текста, благодаря чему сгенерировать профессионально выглядящую видеоподборку можно за считанные секунды. Пользователю достаточно выбрать шаблон, а затем вручную отобрать нужные фото и видео, которые он хочет добавить в подборку. После этого сервис автоматически объединит отобранный контент и синхронизирует его с ритмом выбранной мелодии.

В дополнение к этому в Google Фото появился переработанный видеоредактор, доступный как на Android, так и на iOS. В нём появилась временная шкала, делающая процесс редактирования роликов более комфортным. При необходимости можно задействовать адаптивный холст, меняющий интерфейс редактора в зависимости от потребностей пользователя или конкретного проекта. Помимо прочего, новый редактор позволит добавлять музыку и текст в один ролик. В Google отметили, что обновлённый редактор станет основным инструментом для обработки видео на Android.

Ещё одна новая функция — возможность исследовать музыкальную библиотеку сервиса, чтобы найти идеально подходящую композицию для видеоподборок. Это нововведение будет доступно на устройствах с Android и iOS. Пользователи Android-устройств также смогут добавлять собственные текстовые вставки в видеоподборки, что позволит вносить дополнительные коррективы с помощью новых шрифтов, цветов и фонов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google научила Pixel Watch 4 понимать новые жесты для управления одной рукой и наделила часы улучшенной ИИ-моделью
Google расширила программу бесплатного ремонта Pixel 9 Pro и Pro XL после обнаружения проблем с дисплеями
Разработчик «виртуальных» процессоров Tachyum внезапно потребовал от Google не использовать название TPU
Steam снова заработал на Windows 7 благодаря фанатскому бэкпорту
iFixit выпустила приложение с ИИ-помощником по ремонту электроники FixBot
После скандала с цензурой OnePlus отключила ИИ-генератор текста в своих смартфонах
Теги: google фото, видеоредактор, google
google фото, видеоредактор, google
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.