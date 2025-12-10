Razer переиздала культовую мышь Boomslang — теперь с кожаными кнопками и тиражом 1337 штук

Специально для коллекционеров и геймеров компания Razer в честь своего 20-летнего юбилея выпустила ограниченную серию из 1337 игровых манипуляторов Razer Boomslang 20th Anniversary Edition. По словам компании, 20 лет назад Razer Boomslang не просто изменила правила игры — она определила новую эру игр, а её характерный силуэт в виде змеиной головы стал иконой киберспорта.

Когда киберспорт только начинал своё триумфальное шествие по планете, Razer предложила киберспортсменам и геймерам такие революционные для того времени функции, как механическое отслеживание шарика с разрешением 2000 DPI и регулировка чувствительности на лету.

«Когда мы разрабатывали Razer Boomslang, мы просто хотели получить несправедливое преимущество в играх, и эта единственная искра помогла зажечь всю многомиллиардную индустрию игровых периферийных устройств, которую мы знаем сегодня, — рассказал глава Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan). — Юбилейное издание Boomslang — это больше, чем просто мышь. Это дань уважения сообществу, которое сделало это возможным, и подтверждение нашего девиза, который продолжает направлять все, что мы делаем: Для геймеров. От геймеров».

Теперь мышь Boomslang возвращается в юбилейном издании, посвящённом 20-летию компании, — обновлённая с использованием передовых технологий для современной игровой эпохи, но при этом отдающая дань уважения дизайну и духу, с которых все началось. Всего 1337 уникальных экземпляров этой мыши с уникальным серийным номером будут доступны по всему миру. Поклонникам предлагается поделиться историями о Boomslang на предстоящих мероприятиях сообщества Razer и получить шанс выиграть эксклюзивные памятные предметы, включая специальный экземпляр № 1337 с автографом главы Razer.

Число 1337 представляет собой «хакерский» способ записи слова Leet. «Литспик» — распространённый в интернете стиль написания. Основные отличия — замена латинских букв на похожие цифры и символы, пародия на ошибки при быстром наборе текста, имитация жаргона хакеров и геймеров. Сам по себе термин leet происходит от слова elite и используется как прилагательное для описания мастерства или достижений, особенно в сфере онлайн-игр и компьютерного взлома.

По словам Razer, юбилейная версия Boomslang «сочетает в себе классический дизайн и инженерные решения нового поколения, обеспечивая бескомпромиссную производительность для современных геймеров-соревнователей»:

оптический сенсор Razer Focus Pro 45K Gen-2;

разрешение до 45 000 DPI с точностью 99,8%;

беспроводная технология Razer HyperPolling;

частота беспроводного опроса 8000 Гц;

оптические переключатели мыши Razer Gen-4;

ресурсом в 100 миллионов нажатий;

беспроводная зарядка нового поколения;

идеальная форма для обеих рук с кнопками из искусственной кожи;

9-зонная RGB-подсветка Razer Chroma с синхронизацией с более чем 300 играми;

8 программируемых элементов управления;

настройка через Razer Synapse — расширенные макросы и персонализированные профили.

«Легендарный силуэт Boomslang теперь дополнен основными кнопками, обтянутыми искусственной кожей, для изысканного ощущения и улучшенного контроля захвата. Классическая эргономика сочетается с современными усовершенствованиями, обеспечивая комфорт и контроль для любого стиля игры», — утверждают маркетологи Razer.

Razer утверждает, что «входящая в комплект док-станция Mouse Dock Pro знаменует собой переход от проводного подключения оригинальной Boomslang к полностью беспроводной зарядке. Разработанная как идеальный компаньон для мыши, она имеет тот же эффектный полупрозрачный дизайн, обеспечивая единую эстетику».

Информация о ценах и доступности пока отсутствует, но «будет опубликована в ближайшее время».