Видеокодек AV1 получил телевизионную премию «Эмми» за вклад в технологии

Видеокодек AV1 получил премию «Технология и инженерия» на церемонии «Эмми», организованной Академией телевизионных искусств и наук. Как сообщается в блоге Mozilla, награда присвоена за заслугу в создании открытого стандарта, который кардинально повлиял на способы доставки видеоконтента в глобальной сети.

Источник изображения: blog.mozilla.org

Источник изображения: blog.mozilla.org

В середине 2010-х годов подавляющее большинство онлайн-видео использовало формат H.264, лицензирование которого зависело от закрытой системы с непредсказуемыми и зачастую высокими платежами. Открытые проекты, такие как браузер Firefox, могли поддерживать H.264 только благодаря специальному открытому модулю OpenH.264 от компании Cisco. Но в условиях растущего спроса на видео требовался новый, более эффективный формат следующего поколения. Хотя H.265 обещал улучшенную компрессию, не существовало гарантий, что он останется доступным для всех браузеров без лицензионных ограничений, что ставило под угрозу целостность экосистемы всего интернета.

В 2015 году Mozilla совместно с другими технологическими лидерами учредила Альянс за открытые медиа (Alliance for Open Media, AOM), приступив к разработке нового кодека на основе технологий Google (VP9), Mozilla (Daala) и Cisco (Thor). В 2018 году был представлен AV1 — формат с высочайшей эффективностью сжатия, распространяемый как открытый, безвозмездный формат. Сегодня AV1 широко применяется в индустрии стриминга: его поддержка реализована как в аппаратных, так и в программных декодерах, включая оптимизированные инструменты для браузеров с открытым исходным кодом, таких как Firefox.

Помимо видео, AV1 лёг в основу формата изображений AVIF, который обеспечивает высокую степень сжатия как для статических, так и для анимированных изображений и уже развёрнут во всех ведущих браузерах. По словам представителей Альянса, присуждение «Эмми» подчёркивает ценность открытых стандартов, свободного программного обеспечения и долгосрочных усилий сообщества, выступающего за открытый веб.

Работа в этой области продолжается. В частности, Альянс завершает разработку следующего поколения кодека, получившего название AV2. Он обеспечит заметно лучшую компрессию по сравнению с AV1, поддержку альфа-канала и другие улучшения. Цель разработчиков, как заявили в организации, остаётся неизменной — сделать просмотр видео в интернете эффективным и доступным для всех пользователей.

Теги: av1, кодек
