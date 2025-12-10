Anker представила в России наушники для сна и другие новинки под маркой Soundcore

Компания Anker Innovations представила в России новую линейку полностью беспроводных наушников под своим брендом Soundcore, включая первые в мире наушники для сна Soundcore Sleep A30, а также модели AeroFit 2, Liberty Buds и R60i NC.

Sleep A30 позиционируются компанией как первые в мире наушники, специально разработанные для комфортного сна. Сочетая передовые аудиотехнологии и эргономичный дизайн, наушники обеспечивают идеальную акустическую среду для полноценного отдыха.

В устройстве сочетается активное шумоподавление (ANC) с использованием встроенных микрофонов с пассивным шумоподавлением (PNC), обеспечиваемым анатомической формой наушников и мягкими амбушюрами с эффектом памяти, которые блокируют окружающие звуки. Их дополняет функция маскировки храпа, реализованная с помощью микрофонов в зарядном футляре. Они распознают звук храпа и запускают воспроизведение специально подобранного маскирующего сигнала — например, низкочастотного гула или природных шумов.

Пользователи могут выбрать звуковой фон из обширной библиотеки успокаивающих композиций, включающей белый шум (универсальный фильтр для маскировки посторонних звуков), бинауральные ритмы для глубокого расслабления, природные композиции (шум дождя, океана, леса) и другие инструментальные мелодии.

Система мониторинга сна отслеживает с помощью датчиков фазы сна, фиксирует движения тела и регистрирует внешние шумы. С учётом собранных данных мобильное приложение предлагает рекомендации для повышения качества сна.

Sleep A30 отличаются тонким корпусом толщиной менее 10 мм и небольшим весом — 4,5 г каждый, что исключает давление на уши даже при сне на боку и делает их практически неощутимыми. Амбушюры из медицинского силикона с эффектом памяти обеспечивают повышенный комфорт. Продолжительность автономной работы наушников составляет до 9 часов, с учётом использования зарядного футляра — до 45 часов.

Наушники открытого типа AeroFit 2 подойдут для спортсменов и сторонников активного образа жизни. Открытый дизайн позволяет слышать окружение во время пробежек, велопоездок и повседневных дел. Благодаря гибкому каркасу с «эффектом памяти» и анатомическим изгибам обеспечивается надёжная фиксация, а мягкие силиконовые крючки не давят на уши. Наушники также совместимы с очками.

Технология BassTurbo обеспечивает насыщенные басы, чёткие средние и высокие частоты. Наушники обладают защитой от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP55, что позволяет брать их с собой на тренировки в любую погоду. Также наушники получили ИИ-функцию для двустороннего перевода. Продолжительность автономной работы AeroFit 2 составляет до 11 часов без подзарядки.

Флагманская модель Liberty Buds поддерживает пространственный звук (Spatial Audio), создавая эффект полного погружения, а также адаптивное шумоподавление Adaptive ANC 3.0.

Четыре микрофона с алгоритмами шумоподавления обеспечивают хорошую слышимость при звонках. Для подключения к внешним источникам сигнала используется беспроводное соединение Bluetooth 6.1. ИИ-функция обеспечивает перевод речи собеседника в реальном времени на более чем 100 языков.

Конструкция semi-in-ear с «плавниками»-фиксаторами обеспечивает надёжную фиксацию даже при активном движении. Продолжительность автономной работы наушников составляет до 30 часов с учётом использования зарядного футляра.

Наушники R60i NC с сертификацией Hi-Res отличаются доступной ценой, сочетая мощное шумоподавление (до −52 dB) и детализированный звук с глубокими басами. Наушники поддерживают кодек LDAC, а также следующие режимы: музыка, кино, игры, пространственное звучание.

Система шумоподавления с использованием шести микрофонов с ИИ-алгоритмами обеспечивает чёткое звучание во время звонков даже в шумной обстановке. Благодаря поддержке стандарта IP55 по защите от влаги и пыли наушники можно использовать в дождь или во время тренировок. Ёмкости батареи достаточно для до 10 часов работы без ANC, до 8 часов с ANC, а с зарядным футляром — до 50 часов. Всего 10 минут быстрой зарядки достаточно для около 3,5 часа воспроизведения.

Наушники Soundcore Liberty Buds поступят в продажу в январе 2026 года. Остальные модели доступны для покупки уже сейчас. Стоимость Sleep A30 (цвет — белый и мятный) составляет 17 999 руб., R60i NC (розовый, голубой, чёрный, белый) — 4999 руб., Soundcore AeroFit 2 (белый, чёрный, зелёный, голубой) — 8999 руб., Liberty Buds (чёрный и белый) — 7999 руб.