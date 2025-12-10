В Китае представили «летающую фуру» — 2-тонный грузовой беспилотник самолётного типа

В Китае на днях с конвейера сошёл первый 2-тонный беспилотный самолёт SUNNY-T2000. Аппарат спроектирован для удобства погрузки любых грузов, для чего его корпус выполнен с квадратным сечением — как у обычного грузовика. Эта модель станет младшей в линейке, в которой позже будут представлены 6-тонные и 10-тонные машины. Доставка грузов по воздуху преобразится — Китай обещает быть на острие прогресса низковысотной авиации и 3D-логистики.

Отсутствие привычных округлостей, свойственных фюзеляжам большинства самолётов, делает разработку странной на вид, но заявленная функциональность впечатляет: дальность полёта составит свыше 1000 км, а грузоподъёмность — 2 т или 15 м³ груза. Для взлёта и посадки этого грузового дрона хватит 800 м взлётно-посадочной полосы. Он сможет не только перевозить груз из точки в точку, но также десантировать грузы в воздухе и тушить лесные пожары.

Беспилотник разработан компанией Shenyang Sunny Aeronautics and Space Adventure в новом районе Шэньбэй города Шэньян (провинция Ляонин). Район развивается как хаб для низковысотной авиации, концентрируя у себя специализирующиеся на этом компании и поощряя их к реализации множества интересных проектов.

На следующем этапе компания Shenyang Sunny Aeronautics and Space Adventure планирует вывести на рынок более крупные модели — 6- и 7-тонные аппараты с турбовинтовым двигателем ATP120 и грузовым отсеком, эквивалентным стандартному 40-футовому контейнеру (вместимость примерно 67 м³ груза), а также 10-тонный самолёт для межрегиональных перевозок. Экономия на пространстве для пилотов увеличивает грузоподъёмность и меняет парадигму грузовой авиации, позволяя осуществлять как экстренную, так и обычную доставку грузов, включая сыпучие.