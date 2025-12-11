Сегодня 11 декабря 2025
Google рискует нарваться на огромный штраф, если не улучшит условия доступа к «Play Маркету»

Технологические корпорации, оказывающие влияние на весь мировой рынок, сконцентрированы в США, но это не мешает регуляторам по всему миру требовать от них подчинения региональным правилам работы. Европейские власти уже в следующем квартале могут оштрафовать Google на крупную сумму, если компания откажется изменить условия доступа к своему магазину приложений для разработчиков.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. У данных действий европейских антимонопольных органов могут возникнуть неприятные геополитические последствия, поскольку власти США традиционно нервозно реагируют на попытки «притеснения» крупного бизнеса за пределами страны. Защита интересов бигтехов даже прописана в официальных американских документах, относящихся к стратегии национального развития.

Площадка Google Play находится в эпицентре внимания Еврокомиссии с марта текущего года в контексте выбора методов оплаты при покупке приложений, а также размеров комиссии за привлечение клиентов. В августе Google применила некоторые послабления в этой сфере, но европейских регуляторов результат этих мер не устраивает, и они хотели бы добиться более широких уступок, считая за образец соответствующие действия Apple. Как ожидается, европейские власти намерены согласиться с достаточностью мер, предпринятых Apple в части приведения своей бизнес-практики в соответствие с региональным антимонопольным законодательством.

Google формально может пойти на дополнительные уступки, чтобы избежать крупного штрафа в ЕС, но пока нет уверенности, что соответствующие штрафные санкции последуют именно в первом квартале текущего года. Представители Google выразили не только готовность к дальнейшему взаимодействию с Еврокомиссией, но и озабоченность по поводу создания более благоприятных условий для распространения через Google Play вредоносного ПО и хищения пользовательских данных. Штрафы, выписываемые за нарушение европейского закона DMA, могут достигать 10 % годовой выручки компании в мировых масштабах. Еврокомиссия также ведёт расследование в отношении Google по поводу правомерности предоставления приоритета одноимённому поисковому сервису, а также использования онлайн-контента своими ИИ-инструментами, не говоря уже о рекламной политике американского интернет-гиганта.

Источник:

Теги: google, play маркет, штраф
