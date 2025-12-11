«Поставь что-нибудь душевное»: в Spotify научили ИИ составлять плейлисты по описанию

В рамках бета-тестирования на музыкальной платформе Spotify начала работать функция Prompted Playlists. Слушатель может составить запрос к системе искусственного интеллекта, и та по его описанию подготовит список воспроизведения.

Первыми новую функцию могут опробовать слушатели Spotify в Новой Зеландии. Пользователь составляет запрос к ИИ, в котором с любыми подробностями описывает, какую музыку хочет услышать — на основе этого запроса и истории прослушивания платформа формирует список воспроизведения. Этот список не обязан быть статичным — можно настроить регулярное обновление плейлиста, в который на основе того же запроса будут регулярно добавляться новые композиции.

Ранее в плейлистах Discover Weekly появилась возможность выбирать предпочитаемые жанры, но функция Prompted Playlists позволяет управлять алгоритмом более тонко. Нововведение реализуется в рамках масштабной стратегии Spotify, призванной дать слушателям всесторонние средства контроля над тем, что они слушают, и что им предлагает платформа. Схожие возможности появляются и в других сервисах — пользователи Instagram✴, например, теперь тоже могут указывать рекомендательному алгоритму, что им интересно.