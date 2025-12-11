Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Скоро на рынок хлынут материнские платы ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Скоро на рынок хлынут материнские платы Gigabyte, собранные в Индии

Компания Gigabyte вскоре запустит производство электроники в Индии, присоединившись к таким OEM-производителям, как Asus, Acer, HP и Lenovo, сообщил ресурс Notebookcheck. Компания объявила о заключении «стратегического партнёрства по контрактному производству» материнских плат в Индии.

Gigabyte отметила, что запуск локального производства позволит ей ещё больше укрепить рыночные позиции бренда в Индии, а также упростить логистику и обеспечить соблюдение стандартов производства и производительности.

Начав с выпуска материнских плат, компания планирует в дальнейшем освоить в Индии производство мониторов и ноутбуков. О выпуске здесь видеокарт и другого компьютерного оборудования речь пока не ведётся. Gigabyte не стала раскрывать информацию о том, кто станет её контрактным производителем и какие конкретно модели материнских плат будут выпускаться в рамках этого соглашения.

Список OEM-производителей — участников государственной программы Make in India («Делай в Индии»), направленной на развитие собственного производства и привлечение инвестиций в экономику Индии, продолжает расширяться. Их привлекает разработанная правительством «Программа стимулирования производства» (PLI), а также пониженные пошлины.

Здесь разместили производство такие известные вендоры смартфонов, как Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Motorola и Lava. Например, Apple производит и экспортирует значительное количество смартфонов iPhone 17 Pro в Индию наряду с Китаем, в то время как iPhone 17 и iPhone Air полностью собираются в Индии на заводах Foxconn, Pegatron и Tata Electronics.

В начале этого года HP заключила партнёрское соглашение с дочерней компанией Dixon Technologies — Padget Electronics и VVDN Technologies — для сборки ноутбуков, настольных ПК и моноблоков. При этом Dixon также производит ноутбуки по контрактам с Lenovo и Acer. Сборка значительной части ноутбуков Vivobook, ExpertBook и настольных ПК компании Asus тоже производится в Индии на заводах Dixon, Flex и VVDN Technologies.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte анонсировала материнскую плату X870E Aero X3D Wood с отделкой под дерево
Gigabyte выпустила игровой монитор MO27U2 с графеновым охлаждением и защитой от выгорания
Обзор игрового WQHD IPS-монитора Gigabyte M27Q2 QD: доступный универсал
Lenovo выпустит геймерский ноутбук с раздвижным OLED-дисплеем
Россияне бросились скупать видеокарты в преддверии подорожания — особую активность проявили петербуржцы
MSI показала Prestige 13 — первый ультрабук с Panther Lake и OLED в корпусе массой 1 кг
Теги: gigabyte, материнская плата, индия
gigabyte, материнская плата, индия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.