Скоро на рынок хлынут материнские платы Gigabyte, собранные в Индии

Компания Gigabyte вскоре запустит производство электроники в Индии, присоединившись к таким OEM-производителям, как Asus, Acer, HP и Lenovo, сообщил ресурс Notebookcheck. Компания объявила о заключении «стратегического партнёрства по контрактному производству» материнских плат в Индии.

Gigabyte отметила, что запуск локального производства позволит ей ещё больше укрепить рыночные позиции бренда в Индии, а также упростить логистику и обеспечить соблюдение стандартов производства и производительности.

Начав с выпуска материнских плат, компания планирует в дальнейшем освоить в Индии производство мониторов и ноутбуков. О выпуске здесь видеокарт и другого компьютерного оборудования речь пока не ведётся. Gigabyte не стала раскрывать информацию о том, кто станет её контрактным производителем и какие конкретно модели материнских плат будут выпускаться в рамках этого соглашения.

Список OEM-производителей — участников государственной программы Make in India («Делай в Индии»), направленной на развитие собственного производства и привлечение инвестиций в экономику Индии, продолжает расширяться. Их привлекает разработанная правительством «Программа стимулирования производства» (PLI), а также пониженные пошлины.

Здесь разместили производство такие известные вендоры смартфонов, как Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Motorola и Lava. Например, Apple производит и экспортирует значительное количество смартфонов iPhone 17 Pro в Индию наряду с Китаем, в то время как iPhone 17 и iPhone Air полностью собираются в Индии на заводах Foxconn, Pegatron и Tata Electronics.

В начале этого года HP заключила партнёрское соглашение с дочерней компанией Dixon Technologies — Padget Electronics и VVDN Technologies — для сборки ноутбуков, настольных ПК и моноблоков. При этом Dixon также производит ноутбуки по контрактам с Lenovo и Acer. Сборка значительной части ноутбуков Vivobook, ExpertBook и настольных ПК компании Asus тоже производится в Индии на заводах Dixon, Flex и VVDN Technologies.