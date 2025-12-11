AMD выпустила профессиональные видеокарты Radeon AI PRO R9700S и R9600D с 32 Гбайт памяти

Компания AMD расширила ассортимент профессиональных видеокарт Radeon AI Pro R9000 для рабочих станций двумя новыми моделями на архитектуре RDNA 4 — Radeon AI Pro R9700S и AI Pro R9600D. В серию также входит ранее выпущенная Radeon AI Pro R9700. Все три карты предлагают по 32 Гбайт памяти с поддержкой 256-битной шины, имеют по 64 Мбайт кеш-памяти Infinity Cache и поддерживают интерфейс PCIe 5.0 x16.

Модель Radeon AI Pro R9700S сохранила конфигурацию GPU Navi 48 стандартной модели R9700. В состав чипа входят 64 исполнительных блока и 4096 потоковых процессоров. «Игровая» частота GPU заявлена на уровне 2350 МГц, а Boost-частота составляет до 2920 МГц. Для карты указана пиковая производительность в операциях формата FP32 на уровне 47,8 Тфлопс. Энергопотребление составляет 300 Вт. Видеокарта оснащена одним разъёмом питания 12V-2×6. Маркировка «S» в названии означает «Silent» — модель оснащена пассивной системой охлаждения. Дизайн карты рассчитан с учётом её использования в составе плотных стоек, где дополнительное охлаждение обеспечивают корпусные вентиляторы.

Модель Radeon AI Pro R9600D также построена на чипе Navi 48, но в его составе используются только 48 исполнительных блоков и 3072 потоковых процессора. В то же время карта сохранила 32 Гбайт видеопамяти с поддержкой 256-битной шины и пропускной способностью 640 Гбайт/с. Boost-частота графического процессора составляет 2020 МГц. Энергопотребление заявлено на уровне 150 Вт. Производительность в операциях FP32 составляет 24,8 Тфлопс. В целом конфигурация Radeon AI Pro R9600D похожа на игровую модель Radeon RX 9700 GRE для рынка Китая, но Radeon AI Pro R9600D имеет вдвое больше памяти. В отличие от Radeon AI Pro R9700S и AI Pro R9700, модель Radeon AI Pro R9600D оснащена активной системой охлаждения с одним вентилятором.

Все три карты получили по четыре разъёма DisplayPort 2.1a, предлагают опциональную поддержку VRAM ECC под Linux, а также управляются через программное обеспечение AMD Software Pro Edition с полной интеграцией ROCm.