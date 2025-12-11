Сегодня 11 декабря 2025
Huawei представила глобальную версию тонкого складного смартфона Mate X7

Компания Huawei провела в ОАЭ мероприятие «Открой красоту момента», в рамках которого широкой публике представили сразу несколько новинок. Одной из них стала глобальная версия сверхтонкого складного смартфона Mate X7.

Источник изображения: Huawei

Источник изображения: Huawei

Дизайн смартфона Huawei Mate X7 вдохновлён концепцией «Врата времени и пространства», а также 1600-летней традицией изготовления лёгкой парчи, которая считается вершиной китайского шелкового мастерства и частью национального нематериального наследия Поднебесной. Корпус с покрытием из нановолокон представлен в парчовом белом цвете, а модель с покрытием из искусственной кожи доступна в чёрном и красном цветовых вариантах.

Разработчики оснастили смартфон 8-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 2416 × 2210 пикселей и пиковой яркости 2500 кд/м². В дополнение к этому есть внешний дисплей с диагональю 6,49 дюйма, который поддерживает разрешение 2444 × 1080 пикселей и пиковую яркость 3000 кд/м². Основой экранов стали матрицы LTPO OLED с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 1440 Гц.

Mate X7 стал первым тонким складным смартфоном Huawei (в разложенном состоянии толщина корпуса всего 4,5 мм, а в сложенном — 9,5 мм), чьи возможности в плане обработки изображений столь же велики, как и у флагманских устройств в классическом форм-факторе. В устройстве используется система обработки изображений Red Maple Imaging второго поколения, которая обеспечивает реалистичную съёмку за счёт повышения качества цветопередачи и кинематографического качества динамических кадров.

Основная камера смартфона построена на базе сенсора на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.49–f/4.0 в сочетании с перископическим телеобъективом на 50 Мп (f/2.2) с поддержкой оптической стабилизации изображения и 3,5-кратного оптического зума, а также широкоугольной камерой на 40 Мп. В наличии две фронтальные камеры на 8 Мп каждая — одна со стороны внутреннего экрана с оптикой f/2.2, а вторая со стороны внешнего — с оптикой f/2.4. Поддерживается съёмка HDR-видео с экспозиционным числом 17,5, что говорит о точной передаче каждой детали как при ярком, так и при тусклом освещении.

Аппаратной основой новинки стал микропроцессор Kirin 9030 Pro, характеристики которого не были озвучены. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 66 Вт и беспроводной — до 50 Вт. Система охлаждения включает в себя испарительную камеру SuperCool площадью 3550 мм², а также систему отвода тепла на основе графена.

Вместе с Mate X7 вендор представил ещё несколько аппаратных продуктов. Широкой публике показали наушники Huawei FreeClip 2, смарт-часы Huawei Watch Ultimate Design и планшет Huawei MatePad 11,5 S. В скором времени новинки поступят в продажу на рынки разных стран.

Источник:

