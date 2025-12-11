Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Учёные подтвердили, что социальные сети ...
реклама
Новости Software

Учёные подтвердили, что социальные сети вредят детскому мозгу и развивают СДВГ

Существует связь между временем, которое ребёнок проводит в социальных сетях, а также диагностированным синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), показало исследование, проведённое учёными из Швеции и США. Это увлечение может иметь серьёзные последствия для детского мозга.

Источник изображения: Julia Coimbra / unsplash.com

Источник изображения: Julia Coimbra / unsplash.com

В течение четырёх лет исследователи наблюдали за 8324 детьми в возрасте от девяти до десяти лет. Дети сами сообщали, сколько времени проводили в соцсетях, за просмотром телевизора или в компьютерных играх; родители оценивали их способность концентрироваться и отслеживали признаки гиперактивности. В результате была установлена чёткая связь между пребыванием в соцсетях и дефицитом внимания — при этом телевизор и компьютерные игры этой связи не показали.

За четыре года дети стали проводить в соцсетях в среднем от 30 минут до 2,5 часа в день — одновременно усилились симптомы невнимательности. Установить причинно-следственную связь в подобных исследованиях всегда непросто: подчёркивается, что дети, у которых уже были симптомы СДВГ на момент начала исследования, не стали пользоваться соцсетями чаще, то есть связь в данном случае односторонняя — это соцсети способствуют развитию СДВГ, а не СДВГ провоцирует детей пользоваться соцсетями. Интересно, что рост проводимого на этих платформах времени не оказал влияния на гиперактивность, которая по определению является симптомом СДВГ.

Число диагнозов СДВГ в США растёт — по состоянию на 2024 год это расстройство было у каждого девятого ребёнка в стране, и Центры по контролю и профилактике заболеваний указывали на то, что проблема расширяется. В 2016 году этот диагноз был у 6 млн детей в США, а в 2022 году этот показатель вырос до 7 млн. Учёные подчёркивают, что их исследование не обязательно означает, что при регулярном использовании соцсетей у ребёнка разовьются симптомы СДВГ, но они предлагают родителям обсудить с детьми максимальное время, которое те проводят в соцсетях ежедневно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Австралия запретила YouTube и все соцсети детям до 16 лет — первой в мире, но явно не последней
Роскомнадзор увидел в Roblox угрозу детям — на платформе нашли неподобающий контент
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
В Instagram✴ теперь можно настраивать алгоритмы Reels под свои предпочтения
Facebook✴ стал похож на Instagram✴ — Meta✴ провела масштабный редизайн главного приложения
CDP Sendsay представила инструмент обогащения данных
Теги: социальная сеть, дети, мозг
социальная сеть, дети, мозг
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.