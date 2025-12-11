Учёные подтвердили, что социальные сети вредят детскому мозгу и развивают СДВГ

Существует связь между временем, которое ребёнок проводит в социальных сетях, а также диагностированным синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), показало исследование, проведённое учёными из Швеции и США. Это увлечение может иметь серьёзные последствия для детского мозга.

В течение четырёх лет исследователи наблюдали за 8324 детьми в возрасте от девяти до десяти лет. Дети сами сообщали, сколько времени проводили в соцсетях, за просмотром телевизора или в компьютерных играх; родители оценивали их способность концентрироваться и отслеживали признаки гиперактивности. В результате была установлена чёткая связь между пребыванием в соцсетях и дефицитом внимания — при этом телевизор и компьютерные игры этой связи не показали.

За четыре года дети стали проводить в соцсетях в среднем от 30 минут до 2,5 часа в день — одновременно усилились симптомы невнимательности. Установить причинно-следственную связь в подобных исследованиях всегда непросто: подчёркивается, что дети, у которых уже были симптомы СДВГ на момент начала исследования, не стали пользоваться соцсетями чаще, то есть связь в данном случае односторонняя — это соцсети способствуют развитию СДВГ, а не СДВГ провоцирует детей пользоваться соцсетями. Интересно, что рост проводимого на этих платформах времени не оказал влияния на гиперактивность, которая по определению является симптомом СДВГ.

Число диагнозов СДВГ в США растёт — по состоянию на 2024 год это расстройство было у каждого девятого ребёнка в стране, и Центры по контролю и профилактике заболеваний указывали на то, что проблема расширяется. В 2016 году этот диагноз был у 6 млн детей в США, а в 2022 году этот показатель вырос до 7 млн. Учёные подчёркивают, что их исследование не обязательно означает, что при регулярном использовании соцсетей у ребёнка разовьются симптомы СДВГ, но они предлагают родителям обсудить с детьми максимальное время, которое те проводят в соцсетях ежедневно.