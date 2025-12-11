Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Zotac выпустила мини-ПК с настольной GeF...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Zotac выпустила мини-ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti без разъёмов питания

Компания Zotac выпустила мини-ПК ZBox Magnus EN275060TC с процессором Intel Arrow Lake, десктопной версией видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт, поддержкой до 96 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 SO-DIMM и двумя слотами M.2, один из которых рассчитан на SSD с PCIe 5.0.

Источник изображения: Zotac

Источник изображения: Zotac

Размеры мини-ПК с внутренним объёмом всего 2,65 литра составляют 210 × 203 × 62,2 мм. Его вес — около 2,05 кг без внешнего блока питания мощностью 330 Вт или 2,8 кг вместе с БП. Корпус выполнен из металла с крупными шестиугольными вентиляционными отверстиями сверху и решётчатыми вырезами по бокам и сзади для подачи воздуха к внутренним радиаторам. Доступ к памяти и накопителям осуществляется путём откручивания двух винтов сзади и сдвига верхней крышки вперёд — это открывает доступ к материнской плате с чипсетом Intel HM870, слотами SO-DIMM и двумя разъёмами M.2.

Источник изображения здесь и ниже: HKEPC

Источник изображения здесь и ниже: HKEPC

Внутри установлен 20-ядерный (8P+12E) Core Ultra 7 255HX с 30 Мбайт кеш-памяти L3, встроенной графикой и нейродвижком (NPU) с производительностью 13 TOPS. Zotac настроила энергопотребление процессора на уровне 55 Вт в режиме PL1 и 69 Вт в режиме PL2. Использующаяся в составе мини-ПК GeForce RTX 5060 Ti 16GB построена на графическом чипе GB206 с 36 SM-блоками и 4608 ядрами CUDA. Память GDDR7 работает на скорости 28 Гбит/с на контакт, использует 128-битную шину и обеспечивает пропускную способность 448 Гбайт/с. Стандартное энергопотребление карты составляет 180 Вт и может быть настроено в диапазоне от 150 до 200 Вт.

На первый взгляд видеокарта выглядит как обычная десктопная версия. Однако у неё отсутствуют разъёмы для подключения внешних кабелей питания. Вместо них карта получает дополнительное питание через часть интерфейса PCIe x16. Он разделён на две секции: первая секция x8 используется для передачи данных, вторая перепрофилирована под подачу питания 19 В от кастомного слота PCIe на материнской плате мини-ПК, что обеспечивает GPU мощность до 180 Вт.

Охлаждение компонентов осуществляется двумя отдельными модулями: радиатором с вентилятором, медным основанием и двумя тепловыми трубками для процессора, а также двухвентиляторным кулером с испарительной камерой для RTX 5060 Ti. Согласно обзору HKEPC, при 35-минутном стресс-тесте OCCT температура CPU в составе мини-ПК Zotac держится на уровне 76 °C, а температура графического процессора достигает пика около 87 °C. При этом система не способна длительное время поддерживать полную мощность графического процессора в 180 Вт.

С технической точки зрения RTX 5060 Ti в составе ZBox Magnus EN275060TC — первая версия с полностью «беспроводным» дизайном питания. Другие настольные видеокарты без стандартных разъёмов питания всё равно используют внешние кабели, которые подключаются к материнской плате. Но в данном случае используется один кабель, который питает всю систему целиком от внешнего БП.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia разыграет сверхредкую GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с автографом Хуанга к юбилею игры
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Zotac выпустила видеокарту GeForce RTX 5090 ArcticStorm AIO с мощной СЖО и компактную GeForce RTX 5060 Low Profile
Дефицит DRAM ударил по Raspberry Pi 5 — одноплатники подорожали, но появилась бюджетная версия с 1 Гбайт
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели
MSI представила мини-ПК Cubi Z AI 8M с ИИ-ускорителем
Теги: zotac, мини-пк
zotac, мини-пк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.