Zotac выпустила мини-ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti без разъёмов питания

Компания Zotac выпустила мини-ПК ZBox Magnus EN275060TC с процессором Intel Arrow Lake, десктопной версией видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт, поддержкой до 96 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 SO-DIMM и двумя слотами M.2, один из которых рассчитан на SSD с PCIe 5.0.

Размеры мини-ПК с внутренним объёмом всего 2,65 литра составляют 210 × 203 × 62,2 мм. Его вес — около 2,05 кг без внешнего блока питания мощностью 330 Вт или 2,8 кг вместе с БП. Корпус выполнен из металла с крупными шестиугольными вентиляционными отверстиями сверху и решётчатыми вырезами по бокам и сзади для подачи воздуха к внутренним радиаторам. Доступ к памяти и накопителям осуществляется путём откручивания двух винтов сзади и сдвига верхней крышки вперёд — это открывает доступ к материнской плате с чипсетом Intel HM870, слотами SO-DIMM и двумя разъёмами M.2.

Внутри установлен 20-ядерный (8P+12E) Core Ultra 7 255HX с 30 Мбайт кеш-памяти L3, встроенной графикой и нейродвижком (NPU) с производительностью 13 TOPS. Zotac настроила энергопотребление процессора на уровне 55 Вт в режиме PL1 и 69 Вт в режиме PL2. Использующаяся в составе мини-ПК GeForce RTX 5060 Ti 16GB построена на графическом чипе GB206 с 36 SM-блоками и 4608 ядрами CUDA. Память GDDR7 работает на скорости 28 Гбит/с на контакт, использует 128-битную шину и обеспечивает пропускную способность 448 Гбайт/с. Стандартное энергопотребление карты составляет 180 Вт и может быть настроено в диапазоне от 150 до 200 Вт.

На первый взгляд видеокарта выглядит как обычная десктопная версия. Однако у неё отсутствуют разъёмы для подключения внешних кабелей питания. Вместо них карта получает дополнительное питание через часть интерфейса PCIe x16. Он разделён на две секции: первая секция x8 используется для передачи данных, вторая перепрофилирована под подачу питания 19 В от кастомного слота PCIe на материнской плате мини-ПК, что обеспечивает GPU мощность до 180 Вт.

Охлаждение компонентов осуществляется двумя отдельными модулями: радиатором с вентилятором, медным основанием и двумя тепловыми трубками для процессора, а также двухвентиляторным кулером с испарительной камерой для RTX 5060 Ti. Согласно обзору HKEPC, при 35-минутном стресс-тесте OCCT температура CPU в составе мини-ПК Zotac держится на уровне 76 °C, а температура графического процессора достигает пика около 87 °C. При этом система не способна длительное время поддерживать полную мощность графического процессора в 180 Вт.

С технической точки зрения RTX 5060 Ti в составе ZBox Magnus EN275060TC — первая версия с полностью «беспроводным» дизайном питания. Другие настольные видеокарты без стандартных разъёмов питания всё равно используют внешние кабели, которые подключаются к материнской плате. Но в данном случае используется один кабель, который питает всю систему целиком от внешнего БП.