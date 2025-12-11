Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла на Nintendo Switch 2 — пока без DLC, но зато с адаптированным управлением

Разработчики из Owlcat Games объявили о выпуске партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader на Nintendo Switch 2. По случаю релиза был представлен геймплейный трейлер.

«По милости Бога-Императора, Warhammer 40,000: Rogue Trader уже доступна на Nintendo Switch 2! Проявите милосердие или презрение к своим подданным, оставайтесь верны Императору или вступайте в сговор с врагами человечества — мрачная тьма далёкого будущего теперь всегда рядом!» — объявили разработчики у себя в микроблоге.

Warhammer 40,000: Rogue Trader расскажет историю Вольного Торговца — наследника древней династии дерзких каперов, исследующих границы Империума. На гигантском звездолёте вместе со своей свитой главный герой будет путешествовать между множеством систем в Просторе Коронус — малоисследованной и смертельно опасной области космоса.

На Nintendo Switch 2 пока вышла только базовая версия Warhammer 40,000: Rogue Trader — $45 с учётом скидки 10 % до 25 декабря. Платные сюжетные дополнения Void Shadows и Lex Imperialis (в 2026-м выйдут ещё два) появятся на консоли позже. Порт поддерживает управление с помощью геймпада Joy-Con 2 в режиме мыши.