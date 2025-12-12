Huawei запустила на мировой рынок Wi-Fi-роутер с необычным дизайном заснеженной горы

Компания Huawei начала глобальные продажи Wi-Fi Mesh роутера X3 Pro, внешний вид которого выполнен в уникальном дизайне декоративной лампы в прозрачном цилиндре, внутри которого расположена конструкция, напоминающая заснеженную гору. Роутер обладает эффектом мягкой подсветки, создающим иллюзию солнечного света на снежной вершине и гармонично вписывается в интерьер жилого помещения.

Несмотря на необычный внешний вид, устройство является полнофункциональным сетевым оборудованием. Оно соответствует стандарту Wi-Fi 7 и предназначено для работы в гигабитных оптоволоконных сетях, сообщает Gizmochina. Заявленная максимальная скорость беспроводного соединения достигает 3,6 Гбит/с, а для повышения производительности и стабильности соединения в роутер внедрены искусственный интеллект и специальные алгоритмы.

В комплекте с основным устройством поставляется беспроводной ретранслятор, обеспечивающий расширение зоны покрытия сети без необходимости прокладки кабелей. Настройка осуществляется через фирменное мобильное приложение Huawei AI Life. Как заявили в компании, Huawei Router X3 Pro поступит в продажу в регионах, включающих Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку. Рекомендованная цена основного устройства составит 169 евро (около 16 000 рублей), тогда как дополнительный ретранслятор будет продаваться отдельно за 99 евро (примерно 9300 рублей).