Зрелищные воздушные бои и ежедневная рутина лётчика-аса в дебютном трейлере аркадного авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco в рамках прошедшей церемонии The Game Awards 2025 анонсировала Ace Combat 8: Wings of Theve — новую часть именитой серии аркадных авиасимуляторов. Премьерный трейлер знакомит игроков с ключевыми персонажами новой истории, разбавляя сюжетные вставки сценами с динамичными воздушными боями.

Разработчики Ace Combat 8: Wings of Theve обещают порадовать фанатов серии реалистичной графикой и «многослойными облачными пейзажами», передающими красоту настоящего неба. А кинематографические сцены от первого лица помогут лучше раскрыть историю подконтрольного геймеру пилота.

Ace Combat 8: Wings of Theve

«Испытайте на себе сложности командования, принимайте тяжёлые решения и налаживайте тесные связи с боевыми товарищами между заданиями. Поднимайтесь всё выше, преодолевая трудности, и докажите, что вы настоящий воздушный ас!» — рассказывают о некоторых геймплейных особенностях грядущего авиасимулятора его авторы.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S в 2026 году. Проект получит текстовый перевод на русский язык.