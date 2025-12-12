«Выглядит настолько хорошо, что похоже на фейк»: эффектный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного китайского боевика Phantom Blade Zero

Как и было обещано, на церемонии The Game Awards 2025 разработчики из китайской студии S-Game наконец объявили дату выхода амбициозного фэнтезийного ролевого боевика Phantom Blade Zero.

Напомним, Phantom Blade Zero была представлена весной 2023 года и с тех пор удостоилась немалого количества демонстраций, однако информации о сроках выхода создатели игры до сих пор не предоставляли.

Как стало известно, Phantom Blade Zero поступит в продажу 9 сентября 2026 года одновременно для PC (Steam) и PS5. Анонс сопровождался динамичным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Пользователи в комментариях обрадовались анонсу, хотя и рассчитывали на более ранний релиз. Новый трейлер впечатлил зрителей не на шутку. «Выглядит настолько хорошо, что похоже на фейк», — не верит своим глазам Goatsht3423.

Игроки Phantom Blade Zero возьмут на себя роль Соула — элитного убийцы неуловимой организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха. За 66 дней герой должен раскрыть заговор и доказать невиновность.

Обещают смесь кунг-фу-панка, стимпанка и оккультизма, полуоткрытый мир, эффектную боевую систему, более 30 видов оружия, детализированную анимацию, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.

Ранее сообщалось, что Phantom Blade Zero на релизе получит поддержку интеллектуального масштабирования DLSS 4 с многокадровой генерацией и технологии трассировки лучей.