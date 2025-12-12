Криптопроект Сэма Альтмана World запустил суперприложение с чатом с шифрованием и пересылкой криптовалюты

Криптовалютный проект World, который связан с биометрической верификацией личности, и соучредителем которого является глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), выпустил обновлённое приложение. Следи нововведений — интеграция защищённого сквозным шифрованием чата и возможность отправки криптовалюты.

Проект World продвигает стартап Tools for Humanity с 2019 года, а первая версия приложения была выпущена в 2023 году. Одна из целей компании заключается в предоставлении обществу инструментов «подтверждения человечности», что, по мнению авторов проекта, является крайне важным в современном мире, где уже присутствует огромное количество контента, в том числе фейкового, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Новую версию приложения World представили в штаб-квартире проекта в Сан-Франциско Сэм Альтман, а также глава World Алекс Блания (Alex Blania). В компании новую версию World называют «суперприложением». Альтман отметил, что концепция World возникла из разговоров между ним и Бланией, в которых они обсуждали необходимость создания новой экономической модели. В основе этой модели лежит ориентированная на платежи среда web3, и именно это World пытается реализовать с помощью своей программы по продвижению системы биометрической верификации людей.

«Очень сложно одновременно идентифицировать уникальных людей и делать это с соблюдением приватности», — отметил Альтман во время своего выступления.

Новый мессенджер получил название World Chat и, похоже, он создан именно для того, о чём говорит руководство проекта. В нём используется технология сквозного шифрования для защиты бесед пользователей. В описании говорится, что технология шифрования эквивалентна той, что используется в ориентированном на приватность мессенджере Signal. В дополнение к этому в чатах задействованы цветовые метки, показывающие, проверен ли собеседник системой верификации World. Идея заключается в том, чтобы стимулировать пользователей к прохождению биометрической верификации личности. Такой подход позволит собеседникам точно знать, что они общаются с теми людьми, которыми они друг другу представляются. Бета-версия чата была запущена в марте этого года.

Ещё одним нововведением стало расширение системы цифровых платежей, которая теперь позволяет пользователям отправлять и получать криптовалюту. Приложение World уже некоторое время могло выполнять функции криптовалютного кошелька, но обновление добавило больше возможностей для взаимодействия с цифровыми активами. Используя виртуальные банковские счета, пользователи могут получать зарплату напрямую в World, а также делать переводы со своих счетов. В дальнейшем полученные таким образом средства можно конвертировать в криптовалюту. Отмечается, что для использования этих функций не требуется обязательного прохождения верификации в системе World.

Представитель World рассказал, что одной из причин добавления чата стало желание разработчиков дать пользователям возможность более интерактивного взаимодействия друг с другом. В конечном счёте разработчики создали нечто напоминающее WhatsApp или Telegram, но с шифрованием и безопасностью, которые ближе к Signal. Вероятно, добавление социально-ориентированных функций призвано обеспечить более широкое распространение продукта.