Создатель Yakuza анонсировал приключенческий боевик Gang of Dragon, который подозрительно похож на Yakuza

Возглавляемая создателем Yakuza Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi) японская Nagoshi Studio на церемонии награждения The Game Awards 2025 представила приключенческий экшен Gang of Dragon.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
События Gang of Dragon развернутся в знаменитом токийском квартале красных фонарей Кабуки-тё (прототип Камуро-тё из Yakuza), где промышляет южнокорейский преступный синдикат.
Игрокам Gang of Dragon достанется роль высокопоставленного участника организации по имени Син Чи Сон (Shin Ji-seong), внешность которому подарил звезда фильма «Поезд в Пусан» Ма Дон Сок (Ma Dong-seok).
изображения (6)
По сюжету Син оказывается втянут в водоворот криминального мира и устанавливает «крепкие человеческие связи», которые подталкивают его к переосмыслению собственного предназначения.
Сражения в Gang of Dragon разворачиваются с видом от третьего лица. В основе боевой системы — непревзойдённая физическая мощь Сина. Обещают рукопашный бой, холодное и огнестрельное оружие, а также автомобильный экшен.
Анонс Gang of Dragon сопровождался двухминутным кинематографическим трейлером. По словам Нагоси, в ролике содержится «лишь небольшая доля очарования» этой игры, и призвал дождаться следующей презентации проекта.
Gang of Dragon подтверждена только для ПК (Steam) — появится ли проект на других платформах, неясно. Сроки выхода не называются. Заявлена поддержка восьми языков (с озвучкой на английском и японском), но русского среди них нет.
Источники: