Corsair представила коллекцию периферийных устройств, выполненных в стиле вымышленного бренда Nuka Cola из вселенной Fallout. В серию вошли клавиатура, настольный коврик, микрофон с держателем, гарнитура и контроллер для эфиров Stream Deck — все имеют красно-белую расцветку и стилистику пятидесятых годов прошлого века.

Интересно, что вошедшая в коллекцию клавиатура основана не на одной из моделей под маркой Corsair, а на Drop CSTM80 — эта компания тоже входит в Corsair, но выпускает собственную продукцию. Есть и отличия — она лишена цифрового блока и оснащена другими переключателями Gateron KS-3 Milky Yellow Pro с сопротивлением 50 г и возможностью горячей замены.

Звук нажатий смягчается за счёт двух слоёв материалов Poron, IXPE и силикона. Для программирования клавиш и подсветки используются открытая прошивка QMK и браузерная платформа VIA; iCUE не поддерживается. Характерный внешний вид клавиатуре придают колпачки клавиш из ABS-пластика и специально разработанный корпус.

Клавиатура доступна только в американской раскладке и продаётся по цене $299; за $119 можно приобрести набор из 169 колпачков; есть также три особых колпачка, выполненных в виде шлема, распылителя, бутылок и торгового автомата Nuka-Cola — они продаются по $69 за штуку. Настольный коврик размером 90 × 40 × 0,4 см доступен за $49.

Ещё один продукт — конденсаторный USB-микрофон на основе модели Elgato Wave:3 в том же красно-белом исполнении по цене $159,99; в базовом варианте он стоит $119,99. стильный держатель для микрофона предлагается за $109,99 — обычный вариант оценивается в $69,99. Гарнитуру Corsair HS80 RGB Wireless в стиле Nuka Cola оценили в $169,99. Завершает коллекцию спецверсия Elgato Stream Deck за $159,99.

За $459,99 можно купить комплект из клавиатуры, коврика и гарнитуры; а за $1099,99 к ним добавляются микрофон с держателем, Stream Deck и четыре специальных колпачка для клавиш.