«Дорогая, у нас есть Cyberpunk 2077 дома»: дебютный трейлер ролевого экшена No Law смутил игроков своей вторичностью

Разработчики из Neon Giant (The Ascent) при поддержке издательства Krafton анонсировали No Law — ролевой экшен от первого лица в стиле кибернуара. Действие игры развернётся в городе Порт Дизайр, где «законы давно уступили место неону и разврату».

No Law расскажет историю опытного военного Грея Харкера, который хорошо знаком с порядками и устоями Порт Дизайра. Едва оправившись после полученных на последнем задании ранений, он решает уйти на покой. Герой не успевает толком оценить преимущества мирной и тихой жизни, столкнувшись с новыми неприятностями.

Дебютный трейлер No Law оставил публику в недоумении из-за очевидного сходства проекта с Cyberpunk 2077 и её рекламных материалов. В комментариях отметили схожесть цветовой палитры, ракурсов камеры в постановочных сценах и многое другое. «Дорогая, у нас есть Cyberpunk 2077 дома», — иронично отметил пользователь oliverdavey5648.

Авторы No Law уверяют, что в игре можно будет повстречать множество ярких персонажей. С некоторыми из них получится подружиться, другие же станут непримиримыми врагами. Разбираться с последними можно как в прямых столкновениях с применением огнестрельного оружия и приёмов рукопашного боя (есть даже пинок ногой), так и в скрытом режиме с использованием тактических умений Грея Харкера.

No Law должна выйти на PC, PS5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка не заявлена.