Россияне пожаловались на затянувшееся отключение мобильного интернета в Санкт-Петербурге и области

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на затянувшееся отключение мобильного интернета, проблемы с доступом наблюдаются у всех четырёх крупнейших операторов сотовой связи уже второй день, обращает внимание «Фонтанка».

Источник изображения: Eddy Billard / unsplash.com

Пик жалоб на сбои в работе мобильного интернета в регионе северной столицы пришёлся на вечер 11 декабря, вторая масштабная волна сообщений продолжалась всю первую половину дня 12 декабря, гласят данные Downdetector. По числу жалоб Санкт-Петербург и Ленинградская область были среди антилидеров, а иногда оказывались и на первых местах.

Источник изображения: detector404.ru

Помимо неполадок в работе мобильных операторов, жители региона сообщали также о периодических отключениях Wi-Fi. Невозможно оказалось воспользоваться услугами служб доставки, такси, не работали банковские приложения и мессенджеры, не проходила оплата по СБП. Стало известно о перебоях в работе технологических систем «Почты России».

Накануне в регионе объявили угрозу БПЛА, и губернатор Ленинградской области предупредил о возможном влиянии этого на скорость мобильного интернета. В действительности перебои со связью затянулись более чем на сутки — Комитет по информатизации и подтвердил, что они связаны с мерами безопасности. При обращении в «МегаФон» в операторе ответили, что проблема наблюдается не с его стороны.

Теги: санкт-петербург, мобильная связь, отключение
