Google резко усложнила откат обновлений системных приложений в Android

До настоящего момента на Android можно было удалять обновления для системных приложений через магазин «Play Маркет» — теперь это стало несколько сложнее, и в Google никак не прокомментировали нововведение, пишет ресурс Android Authority.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Из клиента Google «Play Маркет» исчезла кнопка, позволявшая удалять обновления системных приложений — теперь на их странице есть только кнопка «Открыть». Нововведение широко распространено и не затрагивает конкретную версию «Play Маркета»; оно наблюдается, в частности, на устройствах с приложениями версий от 49.1.32-31 до 49.2.25-31. Перемена актуальна и для системных приложений, которые не выводятся в общем списке, таких как Android Auto, Pixel Camera Services — с их страниц исчезла даже кнопка «Открыть».

Источник изображения: androidauthority.com

Не самое удобное изменение в Android — теперь пользователям придётся удалять обновления не через «Play Маркет», а через настройки. Иногда эта функция оказывается полезной, например, когда в обновлении выявляется ошибка, когда оно влияет на пользовательский интерфейс, или пропадают важные функции. Что любопытно, незадолго до этого Google упростила удалённую деинсталляцию приложений. В списках «Play Маркета» теперь отображаются все устройства, на которых установлено данное приложение, а напротив каждого устройства есть кнопка удаления.

Теги: google, android, play маркет
