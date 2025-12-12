Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки В США разработали световой кеш для проце...
реклама
Новости Hardware

В США разработали световой кеш для процессора — SRAM станет в 20 раз быстрее

Учёные из Университета Южной Калифорнии (USC) и Университета Висконсина в Мадисоне (UW-Madison) сообщили о разработке фотонного аналога ячейки SRAM. Это фотонный триггер, который впервые может работать без частой регенерации ячейки, не теряя при этом данные. Фотонный триггер решает две глобальные проблемы полупроводниковой отрасли: высокое энергопотребление и растущие задержки во внутричиповых проводниках по мере уменьшения масштаба техпроцесса. А ещё он быстрый.

Источник изображения: Joel Hallberg / University of Wisconsin-Madison

Источник изображения: Joel Hallberg / University of Wisconsin-Madison

Созданные до недавнего времени фотонные триггеры требовали значительно более частой регенерации данных, что сводило на нет весь эффект от перехода на оптику. Между тем экономия энергопотребления лежит во главе угла всех дальнейших разработок в сфере вычислительных платформ. Создание триггера без дрейфа состояния оказалось сложной задачей. Но оно того стоило. Хранение состояния без преобразования в электрический сигнал исключает из бюджета энергопотребления чипов весьма существенную составляющую. Кроме того, электрический сигнал проделывает в чипе значительный путь, что также приводит к росту энергозатрат. Путешествие фотонов по тому же маршруту, при отказе от медных проводников, будет гораздо более экономичным.

Технические характеристики прототипа впечатляют (хотя часть данных получена на цифровой модели): скорость записи достигает 20 ГГц, а моделируемая скорость чтения — 50–60 ГГц, что примерно в 20 раз превосходит 2–3 ГГц, характерные для типичной ячейки SRAM в кэше современных процессоров. Физически триггер использует два связанных микрокольцевых резонатора с положительной обратной связью, обеспечивая бистабильность состояний (0 или 1) без дрейфа. Состояние сохраняется более секунды при комнатной температуре в диапазоне от −10 до +90 °C без необходимости обновления.

Самое важное заключается в том, что прототип был изготовлен на заводе компании GlobalFoundries на 300-мм пластине с использованием штатной фотонной платформы Fotonix производителя. Это демонстрирует, что фотонный элемент уже сегодня может быть изготовлен и интегрирован в фотонный процессор — если таковой появится. Остаётся проблема масштабирования. Фотонный триггер — фотонная ячейка SRAM — обладает большой площадью и не может использоваться в качестве элемента кэша процессора. Всё это — вопрос будущего. Впрочем, уже сегодня такие оптические триггеры можно применять в составе магистральных оптических линий связи, где выигрыш может быть получен максимально быстро, несмотря на значительные габариты устройства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вперёд в светлое будущее: Marvell купила за $3,25 млрд разработчика фотонного интерконнекта Celestial AI
Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике
Corning и GlobalFoundries создадут оптические коннекторы для кремниевой фотоники
В Китае запустили ИИ-кластер протяжённостью 2000 км — его строили больше 10 лет
Intel заподозрили в тестировании санкционного китайского оборудования — это риск утечки техпроцесса 14A
Так красиво, хоть на ёлку — NASA представило раскрашенные рентген-снимки скоплений галактик
Теги: кремниевая фотоника, кеш-память
кремниевая фотоника, кеш-память
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.