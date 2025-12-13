Распаковку смартфона OnePlus 15R опубликованы в преддверии анонса

OnePlus готовится официально представить новый флагманский смартфон серии R на рынках разных стран мира. Аппарат OnePlus 15R дебютирует 17 декабря, однако кадры его распаковки и информация о комплектации появились в сети уже сейчас.

На опубликованных снимках демонстрируется OnePlus 15R в мятно-зелёном цвете. Помимо самого смартфона, в комплект поставки входят адаптер питания с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 80 Вт, кабель USB Type-A — USB Type-C, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты и руководство пользователя.

В комплект для представителей прессы также включены два магнитных чехла, которые будут продаваться отдельно. Они позволяют прикрепить к смартфону 27-ваттный магнитный кулер для обеспечения дополнительного охлаждения, однако его также придётся приобретать отдельно. Чехлы выглядят аналогично тем, что были представлены вместе с OnePlus 15.

Смартфон выполнен в корпусе с металлической рамой, что соответствует уровню флагманских устройств бренда. На правой стороне корпуса расположена кнопка Plus Key для активации фирменных функций на базе искусственного интеллекта Plus Mind. Металлический декоративный модуль основной камеры похож на тот, что используется в OnePlus 15.

Версия смартфона в мятно-зелёном цвете имеет гладкую матовую отделку задней панели. В продажу также поступит версия в чёрном цвете с такой же отделкой. Производитель выпустит и вариант смартфона в фиолетовом цвете (Electric Violet) с отделкой из стекловолокна, которое формирует слово Ace на задней панели. Эта версия устройства будет называться OnePlus 15R Ace Edition.

Отметим также, что OnePlus 15R оснащён аккумулятором ёмкостью 7400 мА·ч, что больше батареи на 7300 мА·ч, используемой в OnePlus 15. По данным производителя, аккумулятор рассчитан на сохранение не менее 80 % ёмкости после четырёх лет эксплуатации.

Также известно, что OnePlus 15R построен на базе производительного микропроцессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Вендор заявил, что чип был «совместно разработан и оптимизирован» специально для этого смартфона.

Более детальная информация о характеристиках и доступности нового флагмана OnePlus станет известна после официальной презентации новинки. Стоимость устройства пока также неизвестна.