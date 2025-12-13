Сегодня 13 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Распаковку смартфона OnePlus 15R опублик...
реклама
Новости Hardware

Распаковку смартфона OnePlus 15R опубликованы в преддверии анонса

OnePlus готовится официально представить новый флагманский смартфон серии R на рынках разных стран мира. Аппарат OnePlus 15R дебютирует 17 декабря, однако кадры его распаковки и информация о комплектации появились в сети уже сейчас.

Источник изображений: PhoneArena

Источник изображений: PhoneArena

На опубликованных снимках демонстрируется OnePlus 15R в мятно-зелёном цвете. Помимо самого смартфона, в комплект поставки входят адаптер питания с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 80 Вт, кабель USB Type-A — USB Type-C, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты и руководство пользователя.

В комплект для представителей прессы также включены два магнитных чехла, которые будут продаваться отдельно. Они позволяют прикрепить к смартфону 27-ваттный магнитный кулер для обеспечения дополнительного охлаждения, однако его также придётся приобретать отдельно. Чехлы выглядят аналогично тем, что были представлены вместе с OnePlus 15.

Смартфон выполнен в корпусе с металлической рамой, что соответствует уровню флагманских устройств бренда. На правой стороне корпуса расположена кнопка Plus Key для активации фирменных функций на базе искусственного интеллекта Plus Mind. Металлический декоративный модуль основной камеры похож на тот, что используется в OnePlus 15.

Версия смартфона в мятно-зелёном цвете имеет гладкую матовую отделку задней панели. В продажу также поступит версия в чёрном цвете с такой же отделкой. Производитель выпустит и вариант смартфона в фиолетовом цвете (Electric Violet) с отделкой из стекловолокна, которое формирует слово Ace на задней панели. Эта версия устройства будет называться OnePlus 15R Ace Edition.

Отметим также, что OnePlus 15R оснащён аккумулятором ёмкостью 7400 мА·ч, что больше батареи на 7300 мА·ч, используемой в OnePlus 15. По данным производителя, аккумулятор рассчитан на сохранение не менее 80 % ёмкости после четырёх лет эксплуатации.

Также известно, что OnePlus 15R построен на базе производительного микропроцессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Вендор заявил, что чип был «совместно разработан и оптимизирован» специально для этого смартфона.

Более детальная информация о характеристиках и доступности нового флагмана OnePlus станет известна после официальной презентации новинки. Стоимость устройства пока также неизвестна.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После скандала с цензурой OnePlus отключила ИИ-генератор текста в своих смартфонах
Представлен смартфон OnePlus Ace 6T с огромной батареей на 8300 мА·ч и Snapdragon 8 Gen 5 за $365
Обзор OnePlus 15: самый мощный смартфон осени 2025 года
Россияне пожаловались на затянувшееся отключение мобильного интернета в Санкт-Петербурге и области
Смартфон Honor X8d получил чип Snapdragon 6S 4G Gen 2 и батарею на 7000 мА·ч
Huawei представила глобальную версию тонкого складного смартфона Mate X7
Теги: oneplus, смартфон
oneplus 15r, oneplus, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.