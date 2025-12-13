Сегодня 13 декабря 2025
Вышла iOS 26.2 с улучшениями Liquid Glass, кодами проверки для AirDrop и другими новыми функциями

Компания Apple выпустила второе крупное обновление операционной системы iOS 26, представленной в сентябре. iOS 26.2 стала доступна для загрузки на совместимые iPhone, начиная с моделей линейки iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. С обновлением устранены не только обнаруженные ошибки, но и добавлены новые функции, а также улучшены оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В iOS 26.2 Apple добавила возможность активировать звуковой сигнал при наступлении срока напоминания, включая поддержку функции Live Activity и отложенного срабатывания (snooze). Пользователи также могут регулировать прозрачность отображения времени на экране блокировки, используя материал Liquid Glass.

Как сообщает MacRumors, в США появилась улучшенная система оповещений о безопасности, которая информирует о надвигающихся угрозах, таких как наводнения и другие чрезвычайные ситуации, сопровождая уведомления картой пострадавших районов и ссылками на рекомендации по безопасности.

Для AirDrop реализованы «Коды AirDrop», добавляющие проверку при обмене файлами с неизвестными контактами, при котором отправитель должен ввести код, отображаемый на устройстве получателя.

В Европейском союзе запущена функция Live Translation для наушников AirPods, а в Японии обеспечена поддержка альтернативных магазинов приложений и сторонних голосовых помощников. В приложении Apple Music теперь плейлист «Любимые песни» отображается в разделе «Лучшие подборки» на главной вкладке, а также доступны тексты песен в офлайн-режиме для загруженных композиций.

В разделе подкастов реализована автоматическая генерация глав, упрощающая навигацию по эпизодам, а также добавлены прямые ссылки на другие подкасты, упомянутые в текущем выпуске — их можно найти как в проигрывателе, так и в транскрипте. Любители поиграть получили новые фильтры в библиотеке игр по категориям и размеру, баннеры с обновлениями лидеров, а также улучшенную совместимость с контроллерами Backbone и Razer.

Среди других улучшений и исправлений можно выделить ссылки на разделы Apple News в ленте «Сегодня» для быстрого перехода к популярным темам, возможность одновременной настройки нескольких аксессуаров Home, добавление опции мигания экрана при уведомлениях в настройках доступности, а также поддержку таблиц в Freeform, ячейки которых могут содержать текст, изображения и рисунки, размер которых автоматически будет подстраиваться под размеры дисплея. Кроме того, исправлена проблема, из-за которой предрелизные альбомы в медиатеке Apple Music не воспроизводились сразу в момент выхода. Также устранена ошибка, при которой параметр конфиденциальности и безопасности мог некорректно обозначаться. Новую ОС можно загрузить на подходящие модели iPhone, перейдя в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».

Источник:

