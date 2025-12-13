Сегодня 13 декабря 2025
У чёрных дыр и нашего Солнца нашлось кое-что общее

Такие далёкие, сверхмассивные и чуждые простому пониманию объекты как чёрные дыры оказались в чём-то похожи на наше Солнце. Это обнаружили две космические рентгеновские обсерватории — XMM-Newton (ESA) и XRISM (JAXA с участием ESA и NASA). Они одновременно провели наблюдение за рентгеновской вспышкой сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики NGC 3783. И если исключить несопоставимые масштабы событий, то всё это было бы похоже на вспышку на Солнце.

Источник изображения: ESA

Источник изображения: ESA

Сверхмассивная чёрная дыра в спиральной галактике NGC 3783, масса которой эквивалентна 30 миллионам Солнц, привлекла внимание яркой вспышкой в рентгеновском диапазоне. Вспышка быстро возникла и угасла за несколько часов, после чего немедленно сформировались сверхбыстрые ветра, выдувающие материал в окружающее пространство со скоростью до 60 000 км/с — это одна пятая скорости света. Это стало первым прямым наблюдением настолько стремительного запуска ветров в активном галактическом ядре (AGN). Высвобожденная энергия за сутки разогнала материю до релятивистских скоростей.

Благодаря парному наблюдению события с использованием всех основных научных приборов обеих рентгеновских обсерваторий удалось в деталях различить динамику выброса и его причины. Это может показаться поразительным, но именно таким же образом происходит вспышка на Солнце, которая сопровождается корональным выбросом массы: происходит переподключение линий магнитного поля звезды, а также чёрной дыры в зоне аккреции вещества, в результате чего мгновенно высвобождается колоссальная энергия. И эта накопленная энергия выбрасывает во внешнее пространство вещество.

Тем самым обсерватории XMM-Newton и XRISM не только наблюдали самые быстрые ветра от чёрной дыры в истории наблюдений, но однозначно привязали их возникновение к поведению магнитного поля сверхмассивной чёрной дыры. Очевидным образом это поможет лучше понять эволюцию галактик, которые сильно зависят от активности сверхмассивных чёрных дыр — они могут как запустить звездообразование, так и затушить его. Наконец, у Солнца и чёрных дыр нашлось нечто общее — это механизмы переподключения линий магнитного поля и инициация вспышек. Общий механизм для бесконечной Вселенной — это здорово.

Источник:

Теги: чёрная дыра, астрономия, космический телескоп
