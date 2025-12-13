В шаге от катастрофы — китайский спутник пронёсся всего в 200 метрах от спутника Starlink

В пятницу вице-президент инженерного подразделения компании Starlink Майкл Николлс (Michael Nicolls) сообщил в соцсети X об инциденте со спутниками на орбите и обвинил в этом отсутствие координации со стороны китайского оператора запусков — компании CAS Space. Китайский спутник сблизился на критическое расстояние в 200 метров со спутником Starlink. По космическим масштабам стороны были в шаге от катастрофы. Если ничего не менять, она неизбежна.

Представитель CAS Space вышел на связь с источником и сообщил, что не может отвечать за действия операторов спутников, поскольку компания отвечает лишь за вывод аппаратов в космос и их развёртывание, а дальнейшие манёвры лежат на ответственности операторов спутников. Тем не менее компания начала сотрудничать со Starlink для выяснения деталей инцидента, а также в попытке определить, какой именно спутник из девяти запущенных был вовлечён в упомянутое событие.

Представитель Starlink не зря вынес обсуждение инцидента в публичное пространство. Проблема столкновений формируется не на пустом месте. По прогнозам экспертов, к концу 2030-х годов на орбите Земли будет находиться около полумиллиона спутников. Без координации орбит риск столкновений приобретёт невиданный размах. Китайские операторы запусков редко предоставляют координаты орбит американской стороне, с чем необходимо покончить, призывают в Starlink.

Сегодня каждая из сторон согласует запуски с национальными военными космическими службами слежения за орбитой, которые определяют риски столкновений. Запуск ракеты CAS Space не стал исключением — компания обратилась за помощью к своим профильным службам и получила исчерпывающие данные о безопасности выбранных орбит.

Несмотря на справедливые требования Starlink делиться с коллегами данными об орбитах, именно эта компания создаёт наибольшую потенциальную угрозу столкновений в космосе. По некоторым подсчётам, сегодня Starlink контролирует на орбите около 9000 спутников связи — это примерно две трети всех действующих спутников. Нетрудно понять, что компания придерживается принципа «первые получают всё». Однако это общая для всех землян проблема: даже одна катастрофа может повлечь эффект домино, после чего дорога в космос может оказаться закрытой на десятилетия.