Bambu Lab P1S Combo — простой и надёжный 3D-принтер

Bambu Lab представила в России 3D-принтер Bambu Lab P1S Combo на базе FDM-технологии с закрытой камерой печати. Устройство может использоваться как в небольших студиях 3D-печати, так и в домашних условиях, обеспечивая качество печати профессионального уровня.

Bambu Lab P1S Combo отличается простотой в управлении, с которым может справиться даже неискушённый в технологиях новичок. Принтер не нуждается ни в какой предварительной настройке — он сразу готов работе после распаковки.

3D-принтер Bambu Lab P1S Combo обладает цветным сенсорным 2,7-дюймовым экраном с интуитивным интерфейсом, что упрощает управление процессом печати. Возможно удалённое управление печатью с использованием облачного сервиса. Для подключения используется Bluetooth, Wi-Fi. Также есть слот для карт microSD.

Bambu Lab P1S Combo оснащён одним экструдером и системой автоматической подачи материалов (AMS), позволяющей работать с четырьмя катушками филамента разного цвета — до 16 цветов при использовании 4 модулей.

Размеры агрегата составляют 386 × 389 × 458 мм, области печати — 256 × 256 × 256 мм. Устройство обеспечивает высокую скорость движения печатающей головки — до 500 мм/с с точностью печати 0,05 мм, что позволяет создавать с его помощью как детали конструкций, так и детализированные модели.

Закрытый корпус из ударопрочного пластика и закалённого стекла обеспечивает стабильность температуры внутри камеры, что важно при использовании тугоплавких компонентов, таких как ABS, нейлон и т.д. Принтер поддерживает применение широкого спектра исходного материала, включая PLA, PETG, TPU, PVA, PET, а также PA, PC, ABS, ASA. Для работы используются филаменты диаметром 1,75 мм.

Максимальная температура печатной платформы — 100 ℃, хотенда — 300 ℃. Камера с разрешением 720p и поддержкой Timelapse обеспечивает удалённый контроль печати, а также позволяет создавать видеоролики с замедленной съёмкой печати изделий. Благодаря датчику автоматической калибровки поверхности (ABL) обеспечивается точная калибровка и выравнивание печатной платформы.

Для управления устройством используется ПО Bambu Studio, а также мобильное приложение Handy. Также есть поддержка других популярных программ для 3D-печати.

В случае перебоев с подачей электроэнергии функция восстановления печати позволяет возобновить процесс печати с того места, на котором была прервана работа, сразу после восстановления питания. Встроенные алгоритмы контроля исключают возможность брака изделия из-за ошибок пользователя. Также есть система предупреждения об ошибках.