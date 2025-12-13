Сегодня 13 декабря 2025
Мессенджер Max разросся каналами, но три четверти из них — государственные и почти без активности

Вторая половина 2025 года выдалась для мессенджера Max продуктивной: его аудитория выросла в 25 раз и достигла 25 млн пользователей; число каналов увеличилось в 640 раз — до более чем 81 тыс., пишет «Коммерсантъ». Три четверти каналов, однако, созданы органами власти, а уровень вовлечённости пользователей на платформе остаётся крайне низким — здесь пока нет рекламных инструментов и аналитики, а пользовательские функции ограничены, отмечают эксперты.

Источник изображения: max.ru

Источник изображения: max.ru

С июля по декабрь 2025 года официальный российский мессенджер Max показал значительную положительную динамику, гласят данные платформы MaxStat.IO. С момента запуска каналов в Max их число достигло 81 тыс.; только за август количество каналов выросло в 15 раз. В общем числе каналов преобладают созданные госучреждениями — их около 50 тыс.; на органы власти и муниципалитеты пришлось ещё 10 тыс.; создано около 4,7 тыс. каналов местных пабликов.

Вовлечённость пользователей, однако, остаётся низкой: одна публикация в среднем набирает 35 лайков, медианное значение составляет три реакции на пост. За вторую половину года общая аудитория всех каналов увеличилась в 25 раз и превысила 28,7 млн человек. По данным самого мессенджера, в Max насчитывается 87,7 тыс. каналов и более 28 млн пользователей.

Для сравнения, вторым по популярности мессенджером в России в октябре был Telegram с месячным охватом 91 млн и среднесуточным — 68 млн пользователей. Max, по данным Mediascope, является третьим со среднесуточным охватом 18,9 млн и месячным — 48 млн пользователей. В русскоязычном сегменте Telegram насчитывается более 12 млн каналов с суммарной аудиторией 690 млн пользователей — за год этот показатель вырос на 19 %, гласит статистика Telega.in.

По итогам 2025 года рекламные бюджеты здесь составят 17–18 млрд руб., и если темпы роста сохранятся, то в 2026 году этот показатель увеличится до 27–28 млрд руб. В Max по итогам 2025 года рекламные бюджеты, по оценкам экспертов, могут достичь 300–600 млн руб. Если платформа продолжит активно привлекать пользователей и добавлять новые функции, то уже до конца года охваты Telegram могут сократиться на 10–15 %, а аудитория Max — вырасти до 35–40 млн.

Среди недостатков Max эксперты указывают слабую систему рекомендаций, отсутствие инструментов рекламы и аналитики, а также средств модерации. Низкие показатели вовлечённости объясняются административным, а не конкурентным характером притока пользователей. К постам пока нельзя оставлять комментарии, отсутствует открытая статистика охватов и пересылок — без них рекламу в каналах и инвестиции в платформу серьёзно рассматривать нельзя, уверены эксперты.

Источник:

max, мессенджер, аудитория
