Тактическая ролевая игра Solasta 2 с актёрами озвучки Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 получила дату выхода в раннем доступе

Издательство Kepler Interactive совместно с разработчиками из Tactical Adventures рассказали, когда стартует ранний доступ пошаговой тактической ролевой игры Solasta 2. Пользователи Steam смогут отправиться в приключение на далёкий континент Неокос с 12 марта.

Дату выхода Solasta 2 авторы указали в свежем трейлере, дополнительно раскрывающем информацию о привлечённых актёрах озвучки. Среди них есть те, кто ранее подарили свои голоса героям Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 и Final Fantasy XVI.

Действие игры развернётся спустя 10 лет после событий первой части. На далёкий континент Неокос прибывает четвёрка отважных героев, чтобы искупить свои грехи и дать отпор всемогущей ведьме Шадвин.

После выхода в раннем доступе Solasta 2 должна будет получить несколько крупных обновлений, которые пополнят мир новыми заданиями, монстрами и локациями. Если всё пойдёт по плану, то игра пробудет в предварительной стадии примерно 12 месяцев.

Прямо сейчас в Steam доступна демоверсия грядущей тактической RPG от Tactical Adventures, там же есть информация о поддержке русского языка (текстовый перевод).