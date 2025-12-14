Сегодня 14 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Тактическая ролевая игра Solasta 2 с акт...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Тактическая ролевая игра Solasta 2 с актёрами озвучки Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 получила дату выхода в раннем доступе

Издательство Kepler Interactive совместно с разработчиками из Tactical Adventures рассказали, когда стартует ранний доступ пошаговой тактической ролевой игры Solasta 2. Пользователи Steam смогут отправиться в приключение на далёкий континент Неокос с 12 марта.

Источник изображения: Kepler Interactive

Источник изображения: Kepler Interactive

Дату выхода Solasta 2 авторы указали в свежем трейлере, дополнительно раскрывающем информацию о привлечённых актёрах озвучки. Среди них есть те, кто ранее подарили свои голоса героям Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 и Final Fantasy XVI.

Действие игры развернётся спустя 10 лет после событий первой части. На далёкий континент Неокос прибывает четвёрка отважных героев, чтобы искупить свои грехи и дать отпор всемогущей ведьме Шадвин.

После выхода в раннем доступе Solasta 2 должна будет получить несколько крупных обновлений, которые пополнят мир новыми заданиями, монстрами и локациями. Если всё пойдёт по плану, то игра пробудет в предварительной стадии примерно 12 месяцев.

Прямо сейчас в Steam доступна демоверсия грядущей тактической RPG от Tactical Adventures, там же есть информация о поддержке русского языка (текстовый перевод).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Дорогая, у нас есть Cyberpunk 2077 дома»: дебютный трейлер ролевого экшена No Law смутил игроков своей вторичностью
Вместо KotOR 3: новая студия соавтора Mass Effect анонсировала нелинейный ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic
Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд The Last of Us Part II, а Кодзима остался без наград — итоги The Game Awards 2025
Аудитория философского выживания The Alters выросла до 1,5 млн игроков за полгода после релиза
Escape from Tarkov вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России
За 2025 год в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр, но почти у половины из них меньше 10 обзоров
Теги: kepler interactive, tactical adventures, solasta 2, ролевая игра
kepler interactive, tactical adventures, solasta 2, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.