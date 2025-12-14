Unitree запустит первый в мире «магазин» навыков для роботов

Китайская компания Unitree Robotics анонсировала запуск платформы, которая может кардинально изменить подход к обучению роботов-гуманоидов для практических целей. Вместо ожидания обновлений от производителя пользователи смогут скачивать и делиться готовыми наборами данных для обучения роботов, включая танцы, боевые искусства и другие умения, через специальный «магазин приложений».

В основе платформы, как поясняет издание Humanoids Daily, лежит библиотека действий (Action Library), в которую сторонние разработчики могут загружать собственные наборы движений, записанные и обученные на роботах Unitree. Другие пользователи могут находить эти наборы в каталоге и устанавливать их одним кликом. После загрузки через веб-интерфейс действия автоматически синхронизируются с мобильным приложением владельца робота и отображаются во вкладке Applet Library.

Платформа призвана решить хроническую проблему робототехники — ограниченную функциональность устройств без дополнительного программирования. Вместо ожидания официальных обновлений пользователи получат возможность расширять поведенческие навыки своих гуманоидов за счёт разработок, созданных сообществом. По словам Ван Синсиня (Wang Xingxing), генерального директора Unitree, именно дефицит разнообразных данных для обучения является главным препятствием на пути развития воплощённого ИИ (embodied AI), представляющего из себя искусственный интеллект с «телом», навыки которого можно развивать как у детей.

Помимо библиотеки действий, платформа включает раздел Datasets, где размещаются специализированные наборы данных, такие как Taekwondo Actions или Ballet Demonstration, предназначенные для дообучения алгоритмов. Разработчики, загружающие качественные материалы, получат вознаграждения, а сам процесс загрузки регулируется «Руководством разработчика», в котором описаны требования к идентификаторам действий и метаданным, обеспечивающим совместимость с внутренним API Unitree.

Примечательно, что анонс платформы совпал с активной подготовкой компании к выходу на IPO и активным продвижением своего оборудования на массовый рынок. Однако расширение экосистемы несёт и риски: возможность запуска стороннего кода через «магазин приложений» может усилить уязвимости, особенно на фоне ранее выявленных проблем с безопасностью в продуктах Unitree. На момент публикации общедоступной ссылки на платформу ещё не предоставлено.