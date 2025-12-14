Сегодня 14 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Unitree запустит первый в мире «магазин»...
реклама
Новости Hardware

Unitree запустит первый в мире «магазин» навыков для роботов

Китайская компания Unitree Robotics анонсировала запуск платформы, которая может кардинально изменить подход к обучению роботов-гуманоидов для практических целей. Вместо ожидания обновлений от производителя пользователи смогут скачивать и делиться готовыми наборами данных для обучения роботов, включая танцы, боевые искусства и другие умения, через специальный «магазин приложений».

Источник изображений: humanoidsdaily.com

Источник изображений: humanoidsdaily.com

В основе платформы, как поясняет издание Humanoids Daily, лежит библиотека действий (Action Library), в которую сторонние разработчики могут загружать собственные наборы движений, записанные и обученные на роботах Unitree. Другие пользователи могут находить эти наборы в каталоге и устанавливать их одним кликом. После загрузки через веб-интерфейс действия автоматически синхронизируются с мобильным приложением владельца робота и отображаются во вкладке Applet Library.

Платформа призвана решить хроническую проблему робототехники — ограниченную функциональность устройств без дополнительного программирования. Вместо ожидания официальных обновлений пользователи получат возможность расширять поведенческие навыки своих гуманоидов за счёт разработок, созданных сообществом. По словам Ван Синсиня (Wang Xingxing), генерального директора Unitree, именно дефицит разнообразных данных для обучения является главным препятствием на пути развития воплощённого ИИ (embodied AI), представляющего из себя искусственный интеллект с «телом», навыки которого можно развивать как у детей.

Помимо библиотеки действий, платформа включает раздел Datasets, где размещаются специализированные наборы данных, такие как Taekwondo Actions или Ballet Demonstration, предназначенные для дообучения алгоритмов. Разработчики, загружающие качественные материалы, получат вознаграждения, а сам процесс загрузки регулируется «Руководством разработчика», в котором описаны требования к идентификаторам действий и метаданным, обеспечивающим совместимость с внутренним API Unitree.

Примечательно, что анонс платформы совпал с активной подготовкой компании к выходу на IPO и активным продвижением своего оборудования на массовый рынок. Однако расширение экосистемы несёт и риски: возможность запуска стороннего кода через «магазин приложений» может усилить уязвимости, особенно на фоне ранее выявленных проблем с безопасностью в продуктах Unitree. На момент публикации общедоступной ссылки на платформу ещё не предоставлено.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботы исчерпали себя — на исследование Марса придётся отправлять людей, заявили учёные
Человекоподобные роботы начнут во всю работать на фабриках в ближайшие пять лет, предсказал глава Arm
Гендир EngineAI рискнул здоровьем и вышел на кулачный бой с роботом своей компании
В Китае представили «летающую фуру» — 2-тонный грузовой беспилотник самолётного типа
К астронавтам NASA на Луне приставят мини-луноходы — они будут следить за каждым шагом людей
Беспилотное такси Baidu отправило в реанимацию двух пешеходов в Китае
Теги: unitree robotics, роботы
unitree robotics, роботы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.