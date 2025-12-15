Игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса» теперь доступен всем желающим

Интернет-холдинг «Яндекс» объявил о переводе своего игрового облачного сервиса «Плюс Гейминг» в стадию открытого бета-тестирования. Данная информация появилась в официальном Telegram-канале площадки.

«Плюс Гейминг», доступный для открытого тестирования, получил более понятный интерфейс, множество мелких технических улучшений и прозрачную систему запуска игр. В случае с последней геймер сможет отслеживать статус запуска игровой сессии, не оплачивая при этом время за настройку сервера и установку необходимых обновлений.

Бета-версия облачного сервиса от «Яндекс» теперь также корректно работает на планшетах и мобильных устройствах с подключёнными геймпадами. Для запуска «Плюс Гейминга» потребуется ПК под управлением следующих ОС:

Windows 10 и новее (в том числе и на базе ARM);

macOS 14.1.2 (Sonoma) и новее;

Ubuntu 18.04 и новее;

ChromeOS 109 и новее.

В случае с мобильными устройствами необходимо наличие смартфона или планшета под управлением iOS 18 или новее (для iPhone), iPadOS для iPad и Android 13 для аппаратов на мобильной ОС от Google. Официально поддерживаются геймпады DualShock 4, DualSense и Xbox Wireless Controller (совместимый с Xbox Series X и S).

Для тестирования сервиса «Плюс Гейминг» больше не нужно оставлять заявку — достаточно перейти на официальный сайт, пройти регистрацию, подобрать нужный платный тариф и синхронизировать библиотеку из Steam или EGS (доступно более 150 платных проектов). Также нужен стабильный интернет со скоростью не ниже 30 Мбит/с.