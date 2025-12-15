Сегодня 15 декабря 2025
Крыс научили стрелять: эксперимент по обучению грызунов игре в Doom вышел на новый уровень

Амбициозный проект по обучению крыс игре в Doom продолжается спустя четыре года после своего начала. Ещё в 2021 году в Cети мелькали громкие заголовки о том, что крыс научили играть в Doom II. Спустя четыре года авторы проекта вернулись с новым существенным достижением. На этот раз им удалось добиться чего-то, действительно напоминающего игровой процесс.

Источник изображений: Viktor Tóth

Источник изображений: Viktor Tóth

Исследователи добавили механизм спускового крючка, с помощью которого ориентирующиеся в пространстве при помощи изогнутых AMOLED-экранов грызуны могут стрелять во врагов на экране. Проект возглавляет нейроинженер Виктор Тот (Viktor Toth), которому вместе с коллегами удалось существенно расширить возможности грызунов. На первом этапе эксперимент был сильно ограничен: крысы находились в подвешенном состоянии над свободно вращающимся шаром, а движение вперёд было связано с перемещением по коридору в игре. Когда крыса выполняла нужное действие, она получала награду в виде подслащённой воды. Это работало только в плане перемещений — никакого реального взаимодействия с игровыми механиками не было, поэтому называть первый результат эксперимента «игрой в Doom» было явным преувеличением.

Теперь же исследователи действительно существенно продвинулись вперёд. Специальная установка по-прежнему преобразует движение крысы в реальном мире в перемещения внутри Doom, но теперь появилась поддержка более сложной навигации и дополнительных команд. Система визуализации была улучшена за счёт изогнутого AMOLED-дисплея, который полностью охватывает поле зрения крысы. Благодаря этому повышается уровень погружения в визуальную среду игры по сравнению с первым этапом, где использовался обычный плоский экран. В систему также добавилась функция обратной связи: небольшие воздушные потоки направляются в морду крысы, указывая на столкновение со стеной в виртуальном мире. Таким образом, крыса понимает, что движется не в том направлении, не полагаясь исключительно на метод проб и ошибок.

Что ещё более важно, система теперь позволяет крысам стрелять. Физический спусковой механизм даёт животным возможность активировать действие выстрела в Doom. Это означает, что теперь крысы могут не просто перемещаться по виртуальным коридорам, но и взаимодействовать с цифровым миром способом, напрямую соответствующим классическому управлению в шутерах от первого лица. До тактического уничтожения противников ещё далеко, однако с механической точки зрения крысы теперь выполняют сразу несколько действий в игре.

Важно отметить, что для обучения грызунов игре в Doom не применяются инвазивные нейроинтерфейсы — им не вживляют чипы. Вся система опирается на внешние датчики, отслеживающие движения, а процесс обучения основан на вознаграждении за выполнение правильных действий. Физические действия крыс преобразуются в игровые команды, а их корректное выполнение подкрепляется поощрением.

Стоит также подчеркнуть, что авторы проекта не ставят перед собой цель доказать, будто крысы способны понимать и взаимодействовать с Doom не хуже человека. Вместо этого они стремятся разработать инструменты, которые могут оказаться полезными в самых разных областях, а также демонстрируют, что продуманность эксперимента в сочетании с открытым аппаратным и программным обеспечением может стать основой серьёзных научных достижений.

