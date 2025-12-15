По-настоящему вечная память вышла за пределы лаборатории — 5D-кристаллы на 360 Тбайт попробуют применить в ЦОД

SPhotonix сообщила, что вывела свою так называемую технологию «5D-кристаллов памяти» из лаборатории и планирует пилотное внедрение этих систем хранения холодных данных в ЦОД в течение следующих двух лет. «Кристаллы памяти» обеспечивают запись 360 Тбайт данных на 5-дюймовый стеклянный диск с помощью фемтосекундного лазера. Компания обещает до 13,8 млрд лет хранения информации, что примерно соответствует возрасту Вселенной.

Британский стартап SPhotonix был создан в 2024 году на основе исследований, проведённых учёными из Университета Саутгемптона. Компания привлекла $4,5 млн инвестиций и сейчас работает над переходом с уровня технологической готовности (Technology Readiness Level, TRL) 5 на TRL 6, что обычно подразумевает проверку технологии в соответствующих операционных условиях, а не в лаборатории.

По оценкам компании, первоначальная стоимость системы составит приблизительно $30 000 за устройство записи и $6 000 за устройство чтения, а развёртывание готового к использованию устройства чтения ожидается примерно через 18 месяцев. По данным SPhotonix, текущие прототипы достигают скорости записи около 4 Мбайт/с и скорости чтения примерно 30 Мбайт/с. Эти показатели значительно уступают существующим сегодня системам архивирования, но компания планирует достичь устойчивых скоростей чтения и записи в 500 Мбайт/с в течение трёх-четырёх лет.

Носитель информации SPhotonix представляет собой пластину из кварцевого стекла, данные на которой записываются с помощью фемтосекундного лазера, кодирующего данные в наноструктурах. Информация хранится в пяти измерениях: трёх пространственных координатах (x, y, z), а также ориентации и интенсивности наноструктур, которые считываются оптически с помощью поляризованного света. Носитель не требует питания для хранения данных и подходит для архивов, где допустимы задержки доступа в 10 секунд и более.

В июле 2025 года игровой сервис GOG использовал технологию SPhotonix для записи полного издания «Героев Меча и Магии III», тем самым увековечив легендарную игру. Эта кристальная монета выдерживает температуру до 1000 °C, космическую радиацию, прямые ударные нагрузки в 10 тонн на см2 и может хранить информацию на протяжении миллиардов лет.

SPhotonix не единственная компания, занимающаяся разработкой немагнитных носителей холодного хранения. Microsoft публично протестировала стеклянные носители в рамках своей программы Project Silica, в то время как другие стартапы, такие как Cerabyte, продвигают альтернативы на основе керамики, предназначенные для роботизированных библиотечных систем. Отличительной чертой подхода SPhotonix является ориентация на лицензирование носителя и оптической платформы для существующих архитектур ЦОД, а не на создание комплексной услуги хранения.

От того, сможет ли SPhotonix перейти от впечатляющих демонстраций плотности записи к конкурентоспособной производительности на системном уровне, зависит, станут ли «кристаллы памяти» нишевым архивным носителем или жизнеспособным решением для хранения данных в современных ЦОД.