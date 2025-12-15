Сегодня 15 декабря 2025
Google закроет сервис отчётов об утечках личных данных в даркнет — причина оказалась неожиданно простой

Google объявила о прекращении работы сервиса Dark web reports, который отслеживал появление личных данных пользователей в даркнете после утечек. Мониторинг данных, по сообщению Android Authority, будет остановлен 15 января, а месяц спустя, 16 февраля, будут окончательно удалены все ранее сгенерированные отчёты. Таким образом, пользователи смогут просматривать существующую информацию лишь до февраля, после чего сервис перестанет существовать.

Источник изображения: AI

Изначально функция проверки утечки своих данных в даркнет была премиальной и доступна только подписчикам Google One, но позднее была открыта для всех. Принцип работы заключался в том, чтобы предупреждать пользователей не только о фактах утечки их персональной информации, но и показывать, какие данные были связаны между собой в утечках. Например, в отчётах могли фигурировать комбинации логинов и адресов электронной почты, о которых знал лишь ограниченный круг лиц.

Однако, как показала обратная связь, многие пользователи не находили эти данные достаточно полезными на практике. В заявлении компании поясняется, что отчёт предоставлял общую информацию, но не предлагал понятных следующих шагов для действий по защите от проблемы. По словам представителей Google, решено было сосредоточить усилия на создании инструментов, которые дают более чёткие и действенные рекомендации. При этом в компании подчеркнули, что продолжат отслеживать угрозы, исходящие из даркнета, и разрабатывать средства защиты личной информации пользователей, но просто в другом формате.

То есть, отказ от сервиса Dark web reports стал результатом низкой практической пользы инструмента для широкой аудитории. Google признаёт, что, несмотря на ценность сырых данных об утечках, сам по себе отчёт не был достаточно удобным для пользователей и не мотивировал их к конкретным действиям по повышению своей цифровой безопасности.

Теги: google, безопасность данных, даркнет
